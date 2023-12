Co za hit transferowy. 23-krotny reprezentant Danii blisko ekstraklasy

Od 12 października 2023 roku trenerem ŁKS-u Łódź jest Piotr Stokowiec. 51-latek, który wcześniej łączony był między innymi z Lechią Gdańsk, zastąpił na tym stanowisku Kazimierza Moskala. Łodzianie póki co nie spisują się jednak najlepiej i klub zimą poszukiwał będzie wzmocnień.

ŁKS Łódź chce się wzmocnić. Jedno mocne nazwisko na celowniku

Szkoleniowiec beniaminka mówił niedawno, że potrzebni są nowi piłkarze na kilka pozycji. - Chcielibyśmy wzmocnić środek pola i środek obrony. A także zwiększyć rywalizację w ataku - przyznał w rozmowie z portalem łódzkisport.pl.

Według tego samego portalu jednym z pierwszych zawodników, który może trafić do ŁKS-u jest lewy obrońca Riza Durmisi. To zawodnik z bardzo ciekawym CV - w przeszłości występował m.in. we włoskim Lazio. Duńczyk był już na testach w Łodzi.

- Zrobił pozytywne wrażenie. Widać, że jest to zawodnik energetyczny z niebagatelnym doświadczenie. Rozegrał 23 spotkania w reprezentacji Danii i był w czołowych ligach europejskich. Ostatnio nie grał, na pewno jest do odbudowy, ale podoba mi się jego dobra energia, uśmiech, pozytywizm. Myślę, że takiej energii potrzebujemy. Zobaczymy jak rozmowy się sfinalizują, ale jest to zawodnik, który mógłby nam bardzo pomóc - ocenił Stokowiec.

Riza Durmisi od lipca 2023 roku jest bez klubu. Trwają właśnie negocjacje kontraktowe piłkarza z łódzkim klubem. Wcześniej oprócz Lazio występował też m.in. w Sparcie Rotterdam, CD Leganes oraz Salernitanie. Ponadto 23 razy wystąpił w seniorskiej reprezentacji Danii.