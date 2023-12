Media: Wielka szansa dla Rakowa. Chodzi o transfer wicemistrza kraju

Za kilka dni rozpocznie się zimowe okno transferowe, także dla klubów występujących w ekstraklasie. To będzie pierwszy sprawdzian dla Samuela Cardenasa, a zatem nowego dyrektora sportowego Rakowa Częstochowa. Zgodnie z medialnymi doniesieniami, Raków ma zamiar sprowadzić w styczniu pięciu nowych zawodników, w tym środkowego napastnika, co będzie miało wpływ na dalszą przyszłość Fabiana Piaseckiego. Skandynawskie media podają, że mistrz Polski interesuje się jednym z piłkarzy, który występuje w lidze szwedzkiej.

Raków sprowadzi piłkarza z wicemistrza Szwecji? Ważne słowa w wywiadzie

Portal fotbollskanalen.se informował 20 grudnia, że Raków interesuje się Jeppe Okkelsem, skrzydłowym Elfsborga. Duńczyk był bardzo ważnym punktem zespołu, który został wicemistrzem Szwecji w niedawno zakończonym sezonie (mistrzem zostało Malmoe FF - red.), a w 31 meczach miał jedenaście goli i sześć asyst. W artykule z tego portalu nie było wiadomo, jaka może być potencjalna oferta wystosowana przez Raków dla zespołu ze Szwecji. Bardzo interesujący mógł być fakt, że umowa Okkelsa z Elfsborgiem wygasa z końcem grudnia 2024 roku.

Teraz głos nt. potencjalnego transferu zabrał sam Okkels w rozmowie z portalem svenskafans.com. Jeden z dziennikarzy tego serwisu zadał piłkarzowi pytanie, czy skorzystałby z oferty od jednego z największych klubów w swojej ojczyźnie, czyli od FC Kopenhagi lub Broendby IF. - Podziękowałbym za zainteresowanie w razie oferty. Jeśli mam grać dla drużyny ze Skandynawii, będzie nią Elfsborg. Byliśmy bliscy zdobycia mistrzostwa i spróbujemy w przyszłym sezonie. To samo tyczy się gry w Europie. Nie rozumiem zatem, dlaczego miałbym trafić do innego skandynawskiego klubu - mówił Okkels (tłumaczenie za: transfery.info).

Do tej pory Okkels grał dla Silkeborga IF (2011-2020) oraz Elfsborga (2020-obecnie), do którego trafił za 250 tys. euro. Do tej pory skrzydłowy, który może grać po obu stronach, zdobył tylko jedno trofeum w karierze, a konkretniej mistrzostwo drugiej ligi z Silkeborgiem w sezonie 18/19.

Raków zakończył ligowe zmagania w 2023 roku na czwartym miejscu z 32 punktami i traci dziewięć do prowadzącego Śląska Wrocław. Obecny mistrz kraju rywalizuje jeszcze w Pucharze Polski, gdzie zagra w ćwierćfinale z Piastem Gliwice (28.02).