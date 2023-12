Legia straci wielki talent!? Nie chce wracać do klubu. "Myślę o rozwoju"

Lachowicz to środkowy pomocnik z rocznika 2005. W poprzednim sezonie w Centralnej Lidze Juniorów U-19 rozegrał 25 meczów, zdobył 9 goli i miał 5 asyst. Nic więc dziwnego, że utalentowanym zawodnikiem zainteresowała się Spezia - klub, który jak żaden we Włoszech, zna dobrze Polaków. 18-latek został wypożyczony.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki talent opuścił Legię Warszawa. Były trener ujawnia kulisy

Talent zostanie we Włoszech? Może dołączyć do polskiej kolonii

W wywiadzie dla portalu Legia.net Lachowicz opowiedział o wrażeniach z pierwszego pół roku na Półwyspie Apenińskim. – We Włoszech mogę robić to, co kocham, czyli dryblować, stwarzać sytuacje. W Polsce nie zawsze pozwalano mi się kiwać i nieraz ograniczałem się do prostopadłych podań czy nieprzygotowanego strzału z dystansu - mówi.

To słowa, które potwierdzają, że młodzi zawodnicy mają w Polsce mało przestrzeni na kreatywną grę. Nie mogą podejmować ryzyka. W wywiadzie dla Sport.pl o podobnych wrażeniach - z pobytu w Manchesterze United - mówił Karol Borys.

Lachowicz jesienią rozegrał 10 meczów w Primaverze 2. Teraz liczy, że uda mu się zanotować kilka spotkań w pierwszym zespole Spezii. - Moje cele na drugą część sezonu to więcej gry w Primaverze 2 i trochę minut w Serie B – dodaje. Warto dodać, że Polak trenował już z seniorami. Co więcej - znalazł się w kadrze meczowej na niedawne wyjazdowe spotkanie z Cittadellą w Serie B. Lachowicz zdaje się poważnie traktować wypożyczenie do klubu.

- Oprócz tego, że rozmawiam w tym języku w klubie, to uczę się go indywidualnie, 2 lub 3 razy w tygodniu. Niestety, nie wszyscy mówią po angielsku, lecz dogaduję się po włosku – i na boisku, i poza nim. Nie odczuwam już bariery komunikacyjnej - dodaje.

Niewykluczone, że pomocnik po sezonie dołączy do polskiej kolonii. Piłkarzami Spezii są już Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski, Arkadiusz Reca i Szymon Żurkowski. Jak sam zapowiedział, nie chce wracać do Legii - Myślę o codziennym rozwoju. Jeśli po obecnym sezonie pojawi się opcja na pozostanie, pozwalająca obu stronom na progres, to - szczerze mówiąc - bardzo chciałbym z niej skorzystać - mówi dla "Legia.net".