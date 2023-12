Koszmar gwiazdy Ekstraklasy. "Próbowaliśmy wszystkiego"

Lech Poznań bardzo słabo spisuje się w ostatnich miesiącach. Nie dość, że już w III rundzie el. LKE przegrał ze Spartakiem Trnawa, to stracił bardzo dużo punktów w ekstraklasie. Remis z Radomiakiem Radom (2:2) na zakończenie rundy jesiennej spowodował, że władze klubu nie wytrzymały i zwolniły z funkcji trenera dotychczasowego trenera Johna van den Broma. Jego miejsce tymczasowo zajął Mariusz Rumak, który poprowadzi drużynę do końca sezonu.

Przed rozpoczęciem sezonu władze Lecha wyznaczyły sobie bardzo ambitne cele, biorąc pod uwagę ubiegły sezon. Mimo że finalnie zespół zdobył "tylko" brązowy medal mistrzostw Polski, to doszedł aż do ćwierćfinału LKE, świetnie prezentując się choćby z Villarrealem, Djurgarden czy Fiorentiną. Błyskawiczna porażka w tegorocznej edycji ze Spartakiem ogromnie rozczarowała nie tylko władze oraz kibiców, ale przede wszystkim piłkarzy.

- Do dzisiaj jak o tym myślę, ciężko mi o tym mówić. To jedna z najbardziej bolesnych porażek w całym życiu. Wiedzieliśmy, że posiadamy znacznie lepszą drużynę, zgaduję, że nie wzięlibyśmy do nas ani jednego piłkarza ze Spartaka. Trzeba oczywiście oddać rywalowi, że zrobił wszystko, żeby było nam trudno. To bolało nas, bolało także kibiców, zdajemy sobie z tego sprawę - przekazał Mikael Ishak w rozmowie z klubowymi mediami.

Ishak ujawnił najtrudniejsze chwile w jego życiu. "Próbowaliśmy wszystkiego"

Podczas rundy wiosennej ubiegłego sezonu Ishak opuścił kilka spotkań, mimo że nie wiadomo było o żadnym jego urazie. Po konsultacji medycznej wykryto u niego infekcję bakteryjną, a następnie okazało się, że zachorował na boreliozę. Mimo to udało mu się strzelić decydującego o awansie do 1/8 finału LKE gola z Bodo/Glimt.

- Niestety, już w tamtych dniach odczuwałem poważne problemy. (...) Wracałem do domu pozbawiony energii, czułem się nieustannie chory. To nie trwało jednak kilka dni, bo z tym każdy sobie poradzi, a ciągnęło się tygodniami. Przechodziłem serię najróżniejszych badań, próbowaliśmy wszystkiego, żeby dowiedzieć się, co mi dolega. (...) Kiedy zdiagnozowaliśmy przyczynę tego stanu rzeczy, towarzyszyły mi różne uczucia - wyjaśnił.

Były to fatalne miesiące dla piłkarza, podczas których rozważał wiele życiowych kwestii. - Istnieje życie poza piłką i kiedy nie masz siły pobawić się z dziećmi czy wyjść z nimi oraz żoną na spacer po powrocie z treningu, to nie czujesz się dobrze. Z pewnością był to dla mnie bardzo trudny czas, te 2-3 godziny treningu wysysały ze mnie całą energię i nie zostawało mi jej wcale na żadną aktywność poza pracą - powiedział.

- Gdybym dopiero zaczynał poważną karierę i przytrafiły mi się takie kłopoty, nie zdołałbym zagrać ani jednego meczu. Pamiętam, jak modliłem się przed spotkaniem u siebie z Djurgårdens, bo czułem się na granicy wytrzymałości. Kiedy jednak wychodzisz na rozgrzewkę, słyszysz kibiców i czujesz te emocje, zapominasz o wszystkim. Po końcowym gwizdku, gdy już adrenalina opadała, wracałem do tego dołka - podsumował.