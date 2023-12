Piłkarz Legii zobaczył Muzeum Powstania Warszawskiego. Mówi, co poczuł

Pod koniec sierpnia 2021 roku Yuri Ribeiro trafił do Legii Warszawa po tym, jak wygasł jego kontrakt z Nottingham Forrest. Od tamtego momentu były młodzieżowy reprezentant Portugalii został ważnym elementem w stołecznym klubie, z którym przez dwa i pół roku wygrał Puchar i Superpuchar Polski. Środkowy obrońca Legii zapisał się w pamięci z jednej strony czerwoną kartkę już w szóstej minucie ostatniego finału Pucharu Polski, a z drugiej ważnym golem przeciwko AZ Alkmaar (2:0), który przyczynił się do wyjścia Legii z grupy w Lidze Konferencji Europy.

Yuri Ribeiro opowiedział o życiu w Warszawie. "Bardzo przyjemne miasto"

Ribeiro mocno zżył się z Warszawą oraz Legią, o czym opowiedział w rozmowie z "Faktem". - Mam w Warszawie kilka ulubionych miejsc. Bardzo lubię Starówkę. Często zabieram tam na spacery rodzinę i przyjaciół. Idąc uliczkami, czuje się historię na własnej skórze. To coś niesamowitego - mówił 26-latek. Szczególnie wyróżnił jedno miejsce, które jest związane z bolesną historii stolicy.

- Razem z delegacją klubu byłem w Muzeum Powstania Warszawskiego, jednym z najlepszych, jakie kiedykolwiek miałem okazję odwiedzić. To też było niezapomniane przeżycie, dowiedziałem się wielu rzeczy o bolesnej przeszłości Warszawy - podkreślił Ribeiro.

Poinformował, że ma kilka swoich ulubionych restauracji oraz że podoba mu się Pałac Kultury i Nauki. - Warszawa to bardzo przyjemne miasto do życia. Cieszę się, że tu mieszkam i gram dla Legii. To dla mnie najważniejsze - podsumował.

Pozostaje tylko pytanie, do kiedy będzie dane Yuriemu Ribeiro grać dla Legii Warszawa. Jego kontrakt z klubem obowiązuje tylko do końca czerwca 2024 roku. Dotychczas Portugalczyk w barwach Legii rozegrał 71 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował sześć asyst.