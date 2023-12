Media: Wielka ofensywa transferowa Rakowa. Oto pięć celów na zimę

Obecnie Raków Częstochowa liże rany. Klub fatalnie spisał się w Lidze Europy, gdzie zajął ostatnie miejsce, a w ostatnim meczu przegrał aż 0:4 z Atalantą, która wyszła na ten mecz bardzo rezerwowym składem. Raków ma też problemy w ekstraklasie. Na półmetku sezonu traci do pierwszego Śląska Wrocław aż dziewięć punktów.

Raków Częstochowa na poważnie traktuje walkę o mistrzostwo Polski. Szykuje liczne wzmocnienia

Oczywiście w Częstochowie marzą o obronie tytułu mistrzowskiego, ale o to będzie trudno. Tym bardziej że do standardowych chętnych - Lecha, Legii i Pogoni - niespodziewanie dołączyły Śląsk Wrocław oraz Jagiellonia Białystok. To oznacza, że margines błędu w rundzie wiosennej będzie bardzo niewielki i trzeba będzie wykorzystywać każde najmniejsze potknięcie rywali.

O to będzie zdecydowanie łatwiej z kilkoma wzmocnieniami. Zwłaszcza że nie wszyscy sprowadzeni latem zawodnicy pokazali się z dobrej strony. Duży zawód sprawił Sonny Kittel. O jego kiepskiej formie głośno było nawet w Niemczech.

Jak donosi portal transfery.info, powołując się na informacje Macieja Wąsowskiego, Raków planuje aż pięć wzmocnień. Głównym celem transferowym Rakowa ma być napastnik. Z tą pozycją w Częstochowie problemy są od lat. W obecnym sezonie najlepszy strzelec drużyny - Bartosz Nowak - ma pięć goli. To jednak ofensywny pomocnik, najlepszym atakującym jest Łukasz Zwoliński z czterema bramkami. Skuteczny napastnik na pewno by się przydał drużynie z Częstochowy w walce o mistrzostwo Polski. Miejsce ma mu zrobić Fabian Piasecki, który odejdzie z zespołu.

Kto jeszcze może trafić do zespołu mistrzów Polski? Klub szuka też wzmocnień na pozycje środkowego obrońcy, lewonożnego wahadłowego, defensywnego pomocnika oraz ofensywnego pomocnika, który miałby być wsparciem dla napastnika.

Czy uda się dokonać wszystkich tych wzmocnień? To ma zależeć również od tego, kogo uda się sprzedać. Wygląda jednak na to, że okienko transferowe w Częstochowie będzie bardzo pracowite.