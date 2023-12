Niemcy zaniepokojeni gwiazdorem Rakowa. Wołają o pomoc

W minionym sezonie Raków Częstochowa wywalczył mistrzostwo Polski, po czym dokonał kilku znaczących transferów. Jednym z nich był Sonny Kittel. Tyle tylko, że jak na razie Niemiec rozczarowuje. Wystąpił w 22 meczach, zdobywając tylko cztery gole i asystę. Dodatkowo na murawie pojawiał się głównie z ławki rezerwowych - rozegrał łącznie 830 minut.

W październiku dziennikarze "Bilda" pisali nawet o "mega frustracji" ofensywnego pomocnika, który nie gra tyle, ile by chciał. Na ich słowa natychmiast zareagował sam zainteresowany, który zaprzeczył plotkom. - Mówili o mnie, choć wcześniej o nic mnie nie zapytali - podkreślał. Teraz wspomniana redakcja znów poświęciła część artykułu Niemcowi, wołając... o pomoc dla piłkarza.

Sonny Kittel popełnił błąd przechodząc do Rakowa? Niemcy nie mają wątpliwości

Dziennikarze "Bilda" stworzyli listę zawodników, którzy latem 2023 roku opuścili Hamburger SV, ale nie wyszło im to na dobre. Obok Leo Opperamanna czy Jonasa Davida znalazł się właśnie Kittel. Co więcej, Niemcy umieścili go na zdjęciu głównym i to właśnie od jego historii rozpoczęli artykuł, który zatytułowali: "Pomocy, pomyliliśmy się!".

Jak zauważyli Niemcy, na razie próżno szukać pozytywów w transferze Kittela. Patrząc na jego statystyki, zrobił krok wstecz. W poprzedniej drużynie miał zaufanie trenera i regularnie pojawiał się w wyjściowym składzie. W Polsce sytuacja diametralnie się zmieniła.

"Ofensywny zawodnik był prawdziwą gwiazdą w Hamburgu. W 126 spotkaniach rozegranych w lidze aż 105 razy wychodził na murawę już od pierwszych minut. Tylko 21 razy trener postanowił wpuścić go z ławki rezerwowych. W tym czasie trafiał do siatki 34 razy. Co więcej, nie pojawił się na boisku tylko w pięciu meczach. W Rakowie sprawy nie mają się już tak dobrze" - czytamy.

Sonny Kittel może opuścić Raków już zimą? Działacz uspokaja

Choć sam zawodnik deklaruje chęć pozostania w drużynie mistrza Polski, to coraz częściej pojawiają się spekulacje o możliwym rozstaniu. Już we wrześniu portal weszlo.com pisał, że może do tego dojść w styczniu 2024 roku. "Nikt w Częstochowie nie będzie chciał płacić takich pieniędzy rezerwowemu. Jeżeli nie wywalczy sobie miejsca w składzie nikogo nie powinno dziwić ewentualne rozstanie zimą. Wówczas jego pozyskanie, które było przedstawiane jako hit, stanie się wielkim kitem i wpadką transferową Rakowa" - pisali.

W sprawie Kittela uspokajał jednak jeden z działaczy Rakowa. - Spokojnie, to jest na razie tylko czarny scenariusz. Mamy jeszcze sporo meczów do rozegrania jesienią i jak zasłuży na szansę, to z pewnością ją dostanie - mówił nieoficjalnie.

I rzeczywiście Kittel dostał nieco więcej szans do gry, choć w grudniu tylko raz pojawił się na murawie. W trzech pozostałych spotkaniach nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. Teraz zarówno przed Rakowem, jak i Kittelem kilka tygodni odpoczynku. Do rywalizacji powrócą dopiero 11 lutego przy okazji meczu ligowego z Wartą Poznań.