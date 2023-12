Kto będzie trenerem Lecha Poznań? Tylko jeden Polak jest brany pod uwagę

Zwolnienie Johna van den Broma nie było wielką niespodzianką. Po tym jak prowadzona przez niego drużyna odpadła z Ligi Konferencji Europy, to głównym celem Lecha stało się zwycięstwo w ekstraklasie. Po rundzie jesiennej jest do tego daleko. Wprawdzie poznaniacy zajmują trzecie miejsce w lidze, ale do pierwszego Śląska tracą aż osiem punktów, a do drugiej Jagiellonii pięć. W dodatku zespół wielokrotnie tracił punkty na własne życzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Lech Poznań szuka trenera. Tylko jeden Polak wśród kandydatów. Papszun i Michniewicz nie są brani pod uwagę

Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w meczu, po którym Lech rozstał się z Johnem van den Bromem. Poznaniacy wygrywali z Radomiakiem 2:0, ale najpierw w 64. minucie czerwoną kartkę otrzymał Jesper Karlstroem, kwadrans później gola kontaktowego strzelił Dawid Abramowicz, aż w końcu tuż przed końcowym gwizdkiem bramkę na 2:2 zdobył Leonardo Rocha. Według władz Lecha ten mecz nie zadecydował o zwolnieniu trenera. Na pewno jednak potwierdził problemy, z którymi ta drużyna mierzyła się w ostatnich miesiącach.

Niespodziewanie następcą van den Broma został Mariusz Rumak. To trener, który ostatni raz pracę w piłce ligowej miał ponad cztery lata temu. Już kiedyś prowadził Lecha w latach 2012-2014. Wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to jedynie opcja tymczasowa, a rządzący klubem już szukają następcy tego szkoleniowca. Okazuje się, że wśród kandydatów jest tylko jeden Polak.

"Strategia klubu jest jasna: docelowo chcą obcokrajowca, a z polskich trenerów do grona poważnych kandydatów zaliczany jest tylko Maciej Skorża. W ogóle nie wchodzi w grę zatrudnienie Marka Papszuna, a także Czesława Michniewicza, bo ani jeden, ani drugi - z różnych powodów - nie pasuje do profilu szkoleniowca stworzonego przez klub. Lech sonduje trenerów z kilkunastu europejskich lig i wbrew pojawiającym się informacjom wcale nie kładzie szczególnego nacisku na rynek skandynawski. Równie poważnie należy traktować kierunek bałkański, czeski albo niemiecki" - pisze o poszukiwaniach nowego trenera Antoni Bugajski w "Przeglądzie Sportowym".

Mariusz Rumak najprawdopodobniej nie zostałby w Lechu nawet gdyby udało mu się zdobyć mistrzostwo Polski - zaznacza dziennikarz. O to nie będzie mu zresztą łatwo. Nie dość, że Lech obecnie ma dość dużą stratę do czołówki, to w dodatku w klubie nie planują żadnych wzmocnień przed rundą wiosenną.