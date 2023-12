Fatalne wieści dla Rakowa. Spełnia się najczarniejszy scenariusz

Powiększa się szpital w Rakowie Częstochowie. W piątek klub poinformował, że jeden z kluczowych zawodników przeszedł zabieg kości piętowej i czekają go cztery miesiące przerwy od treningów. To oznacza, że zawodnik wróci do treningów dopiero pod koniec sezonu. "Wracaj do zdrowia" - przekazano na oficjalnym koncie na platformie X.

