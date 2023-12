Oficjalnie: Puszcza ma kolejnego Mołdawianina. Grał w meczach z Polską

Puszcza Niepołomice zaskakująco dobrze radzi sobie w pierwszym w historii klubu sezonie w ekstraklasie. Dzięki zdobyciu dziesięciu punktów w czterech ostatnich spotkaniach zespół Tomasza Tułacza wydostał się ze strefy spadkowej na czternaste miejsce. "Żubry" mogą się pochwalić 20 punktami na koncie, co daje im dwa "oczka" przewagi nad szesnastą Koroną Kielce. Co więcej, Puszcza wciąż ma do rozegrania zaległy mecz z Piastem Gliwice.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Oficjalnie: Puszcza Niepołomice ma kolejnego Mołdawianina. Też grał w meczach z Polską

Dobra runda niepołomiczan to jedno, ale przygotowania do wiosny to drugie. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia Puszcza Niepołomice ogłosiła swój pierwszy zimowy transfer. Jak się okazuje, jeden z liderów Puszczy jesienią, Mołdawianin Artur Craciun, będzie miał w drużynie rodaka. W piątek półtoraroczny kontrakt z "Żubrami" podpisał bowiem inny reprezentant Mołdawii Ioan-Calin Revenco.

23-latek jest prawym obrońcą, który ostatnio występował w mołdawskim klubie FC Petrocub Hincesti, wiceliderze tamtejszej ekstraklasy. Już w tym sezonie zdołał strzelić jednego gola i mieć aż siedem asyst w jedenastu oficjalnych spotkaniach. Puszcza z pewnością wykorzystała fakt, że jego kontrakt z Petrocubem obowiązywał tylko do końca czerwca 2024 roku.

Revenco mimo młodego wieku może się pochwalić już 23 występami i jedną bramką w reprezentacji Mołdawii, której w ostatnim czasie jest podstawowym zawodnikiem. 23-latek zagrał m.in. w obu meczach eliminacji do Euro 2024 z Polską, w których Mołdawianie zdobyli aż cztery punkty. Zarówno w Kiszyniowie (3:2), jak i Warszawie (1:1), Revenco wychodził w podstawowym składzie.

Młody Mołdawianin może grać na wszystkich pozycjach w obronie, choć ma ledwie 176 centymetrów wzrostu. W przeszłości występował także w takich klubach, jak mołdawskie Dacia Kiszyniów, Dacia Buiucani czy łotewski Spartaks Jurmala.

Inny reprezentant Mołdawii w Puszczy, Artur Craciun, świetnie się wprowadził do ekstraklasy. W 16 meczach ligowych zdobył aż siedem bramek i zaliczył jedną asystę, będąc też mocnym punktem defensywy beniaminka.