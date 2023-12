Raków oburzony słowami dyrektora Śląska. Jest reakcja

Kacper Trelowski jest wychowankiem Rakowa Częstochowa. Bramkarz zagrał 27 spotkań w barwach obecnego mistrza Polski i zachował 14 czystych kont we wszystkich rozgrywkach. To z Trelowskim między słupkami Raków zdobył Puchar Polski w sezonie 21/22, kiedy to pokonał 3:1 w finale Lecha Poznań. W tym sezonie Trelowski jest wypożyczony do Śląska Wrocław, ale tam przegrywa rywalizację z nieco bardziej doświadczonym Rafałem Leszczyńskim. Do tej pory zagrał tylko przeciwko Stali Mielec (1:3) w ekstraklasie i Jagiellonii Białystok (0:2) w Pucharze Polski.

Rzecznik Rakowa oburzony słowami dyrektora Śląska. Jest reakcja. "Nie jest to nowość"

Sytuacja Trelowskiego była jednym z tematów w pokoju Twitterowym "śląskowegadanie", w którym David Balda rozmawiał z kibicami Śląska. Dyrektor obecnego lidera ekstraklasy podzielił się pewnym wyznaniem. "Kacper przyszedł do nas zaniedbany. To młody chłopak, odbudowujemy go, ale jeszcze zastanawiamy się nad skróceniem wypożyczenia. Musimy porozmawiać z otoczeniem piłkarza" - mówił Balda. Na te słowa dyrektora Śląska zareagował Michał Szprendałowicz, rzecznik prasowy Rakowa.

"Panie Davidzie, ocenianie zawodników i pracy innych sztabów w ten sposób jest, delikatnie mówiąc, niestosowne. Życzę przemyślenia sprawy" - skomentował rzecznik mistrzów Polski. Balda postanowił odpowiedzieć na te zarzuty. "Przede wszystkim uważam, że ważne jest mówić otwarcie o prawdzie. W żadnym wypadku nie lekceważę pracy sztabu Rakowa. Nie jest to żadna nowość. Kacper sam o tym wie i ciężko pracuje na treningu. Jest logiczne, że zawodnik, który regularnie nie gra, nie jest w optymalnej formie (brak kondycji meczowej, pewności siebie), ale jesteśmy tego świadomi" - wyjaśnił działacz.

Trelowski jest wypożyczony do Śląska do końca czerwca przyszłego roku bez opcji wykupu. Bramkarz ma ważną umowę z Rakowem do czerwca 2025 roku, ale jest zawarta w niej opcja przedłużenia o dodatkowy sezon. Dawniej Trelowskim interesowały się takie kluby, jak Stal Mielec (wówczas była mowa o rocznym wypożyczeniu) czy Glasgow Rangers.

Śląsk Wrocław, którego w tym sezonie piłkarzem jest Trelowski, to lider ekstraklasy z 41 punktami po 19 meczach. Raków znajduje się na czwartym miejscu z 32 punktami i traci dziewięć do wspomnianego lidera.