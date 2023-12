Piłkarz Legii stanie przed sądem. Ale jest spokojny. "Formalność"

Radovan Pankov trafił na noc do aresztu w Alkmaar po sytuacji, do której doszło po meczu z AZ Alkmaar (0:1) w Lidze Konferencji Europy. Serb stanie na początku stycznia przyszłego roku przed sądem, a tamtejsza prokuratura oskarża go o napaść na ochroniarza. Jak się okazuje, Pankov jest spokojny o swoją sytuację i uważa rozprawę za "czystą formalność". - Temu człowiekowi nic tak naprawdę nie jest - twierdzi.

