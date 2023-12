Co dalej z Josue? Jest deklaracja dyrektora Legii

Legia Warszawa kończy 2023 rok z mieszanymi uczuciami. Co prawda stołeczny klub awansował do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, gdzie zagra z norweskim Molde, ale odpadł już z Pucharu Polski po porażce 1:2 z Koroną Kielce. Dodatkowo w ekstraklasie Legia zajmuje piąte miejsce z 32 punktami i traci dziewięć do prowadzącego Śląska Wrocław. Nie należy wykluczać, że w trakcie zimowego okna transferowego dojdzie do zmian w składzie Legii.

Dyrektor Legii mówi o sytuacji Josue. Wskazany deadline. "Pośpiech nie jest wskazany"

Jacek Zieliński udzielił sporego wywiadu portalowi legionisci.com. Dyrektor sportowy Legii odniósł się do przyszłości Josue, którego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku. - Do końca marca będą decyzje. Rozumiem, że starsi zawodnicy chcą być zabezpieczeni, chcą wiedzieć wcześniej. Natomiast istnieje ryzyko przy podpisywaniu kontraktu ze starszym zawodnikiem. Starsi zawodnicy też czekają na taki strzał życia. Oni myślą o sobie, ja myślę o klubie. Nie musimy się z nikim ścigać. Pośpiech nie jest wskazany - powiedział.

Zieliński zauważa jednak pewną zmianę w Josue, który w tym sezonie w 33 meczach ma siedem goli i dwie asysty. - Liczby ma trochę niższe, ale uważam, że ma bardzo duży wpływ na grę naszego zespołu. Gra bardziej zespołowo, zmienił się w pozytywnym sensie. No ale założenia to jedno, a realizacja w praktyce bywa różna. Tacy starsi piłkarze jak Josue mają ogromną motywację, by udowodnić, że jeszcze mogą grać na dobrym poziomie. Na polskim rynku nikt nam Josue nie zabierze, a jeżeli pojawi się oferta ze Wschodu, to nie będziemy z nią rywalizować - dodał dyrektor Legii.

"Nie musimy sprzedawać". Zieliński mówi o gwiazdach Legii. Co ze Sliszem czy Mucim?

Z dalszej części wywiadu możemy się dowiedzieć, że Legia na razie nie dostała oferty za Kacpra Tobiasza. Dodatkowo pojawiło się kilka zapytań ws. Ernesta Muciego, ale nie ma ciśnienia na odejście Albańczyka. Legia może też rozważyć pozostanie Bartosza Slisza do końca trwania kontraktu, czyli do grudnia 2024 roku. - Od strony finansowej mocno nam się poprawiło, a jeszcze niedawno byliśmy w bardzo poważnych tarapatach. Nie jesteśmy w sytuacji, w której musimy sprzedawać - twierdzi Zieliński.

Zieliński zdradził też w rozmowie, że Legia dokona gotówkowego transferu w trakcie zimowego okna. Na razie stołeczny klub zapowiedział wypożyczenie Ryoyi Morishity z Nagoya Grampus. - Budżet transferowy uzależniony jest od tego za ile kogoś sprzedamy. Jeszcze nie wypełniliśmy planu transferowego, ale jak do niego dojdzie, to pojawią się pieniądze na nowych zawodników. Zdradzę, że zrobimy ruch gotówkowy, zaryzykujemy. Przychodów było trochę więcej niż się spodziewaliśmy - podsumował dyrektor sportowy.

Legia Warszawa zagra w pierwszym ligowym meczu z Ruchem Chorzów na wyjeździe. To spotkanie odbędzie się 9 lutego przyszłego roku o godz. 20:30.