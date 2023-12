Pokazał się w "słynnym" meczu z reprezentacją Polski. Teraz transfer do ekstraklasy

19 punktów w rundzie jesiennej oraz miejsce tuż nad strefą spadkową - to wynik Puszczy Niepołomice w ekstraklasie w 2023 roku. - Jeżeli przed sezonem ktoś by powiedział, że w połowie, więc po 17 meczach, uzbieramy 19 punktów, to w Niepołomicach każdy taki rezultat wziąłby w ciemno. To fantastyczny wynik - podkreśla Marek Bartoszek, prezes Puszczy. Pod koniec roku beniaminek pokonał Wartę Poznań (2:0), Górnik Zabrze (2:1), Widzew Łódź (1:0) i zremisował z Jagiellonią Białystok (3:3). Teraz Puszcza jest blisko dokonania pierwszego zimowego transferu.

To pierwszy zimowy transfer Puszczy. Stary znajomy Polaków z Kiszyniowa

Portal WP SportoweFakty informuje, że Puszcza Niepołomice może dokonać ciekawego transferu podczas zimowego okna. Do klubu ma dołączyć Ioan-Calin Revenco z FC Petrocub Hincesti. To obecny wicelider ligi mołdawskiej, który ustępuje w tabeli jedynie Sheriffowi Tyraspol. Revenco mógł już zapaść w pamięć polskim kibicom przy okazji meczu w Kiszyniowie w ramach eliminacji do Euro 2024, w którym Mołdawia wygrała 3:2. Defensor Petrocubu wówczas zagrał 90 minut, ale nie strzelił gola ani nie zanotował asysty.

Revenco jest prawym obrońcą, natomiast może też grać jako wahadłowy bądź na przeciwległej stronie defensywy. Łącznie zagrał 23 mecze w kadrze Mołdawii. W związku z tym, że jego kontrakt z Petrocubem wygasa w czerwcu przyszłego roku, to Puszcza nie powinna wydać dużej kwoty na ten transfer. Revenco będzie drugim zawodnikiem z Mołdawii w barwach beniaminka z Niepołomic. Od lipca tego roku graczem Puszczy jest Artur Craciun, autor siedmiu goli i jednej asysty w 16 meczach w ekstraklasie. W porównaniu do Revenco Craciun ma za sobą przeszłość w Sheriffie Tyraspol.

Revenco zaczynał karierę w barwach mołdawskiej Dacii Buiucani (2018, 2019-2021), a dodatkowo grał także na Łotwie w FK Spartaks Jurmala (2018-2019). W tym sezonie Revenco wystąpił łącznie w jedenastu meczach, licząc wszystkie rozgrywki, w których strzelił jednego gola i zanotował siedem asyst.

Po zakończeniu ligowych zmagań w 2023 roku Puszcza Niepołomice zajmuje 14. miejsce z 19 punktami i ma punkt przewagi nad strefą spadkową. W pierwszym ligowym meczu w 2024 roku Puszcza zagra na wyjeździe ze Stalą Mielec (09.02).