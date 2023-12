Legia zaskoczona postawą dwóch piłkarzy. Dziwi się, że ci nie chcą odejść

Kiedy Legia pod koniec września pokonała po epickim starciu Pogoń Szczecin (4:3), wydawało się, że to będzie sezon, w którym uda jej się odzyskać tytuł mistrza Polski. Wtedy nadszedł październik, podczas którego piłkarze Runjaicia ponieśli aż cztery ligowe porażki m.in. ze Śląskiem Wrocław (0:4), i sytuacja błyskawicznie się zmieniła. Aż do końca roku "Legioniści" utrzymać stabilnej formy, przez co zakończyli zmagania w ekstraklasie dopiero na piątym miejscu w tabeli.

Legia Warszawa chciałaby pozbyć się dwóch piłkarzy, ale oni nie chcą odejść

Mimo fatalnych wyników w lidze oraz odpadnięciu z Koroną Kielce w 1/8 finału PP Legia nie zawiodła w rozgrywkach LKE, w których będzie występowała na wiosnę. Już 15 lutego zmierzy się w 1/16 finału z norweskim Molde, a tydzień później rozegra na własnym stadionie spotkanie rewanżowe.

Wicemistrzowie Polski są przygotowani na rywalizację na dwóch "frontach", ponieważ ich kadra wygląda naprawdę bardzo dobrze. Wciąż na kontraktach znajduje się również dwóch piłkarzy (Lindsay Rose, Igor Charatin), którzy mimo usilnych starań władz Legii nie chcą odejść z zespołu.

- Oni mają prawo z nami być, obowiązują ich kontrakty. Nie mogę się więc na nich złościć, że nie chcą z Legii odejść. Czasem się temu dziwię, że tak jest - bo nie grając kolejną rundę, nie poprawiają swojej pozycji, a przecież kilka lat gry przed nimi i przyszli pracodawcy będą obserwować ich sytuację - powiedział dyrektor sportowy klubu Jacek Zieliński w rozmowie z Legia.Net.

Podczas letniego okienka transferowego Rose był bliski powrotu do Arisu Salonki, ale transfer upadł. Nie tak dawno informowaliśmy jednak o tym, że najprawdopodobniej rozwiąże kontrakt z Legią, a mocno zainteresowany nim jest już Apollon Limassol.

- To jest różnie, raz mówi, że będzie chciał odejść, a innym, że zostanie do końca umowy w Legii. Nie wiem, co się wydarzy. Mamy co do niego pewne plany, ale czekają mnie z nim rozmowy i chcę, by najpierw on o tych propozycjach usłyszał - przekazał.

Nie tylko Rose i Charatin są na wylocie z Legii. Władze klubu chętnie pozbyliby się dwóch innych piłkarzy

Czy zatem Legia otrzymała w ostatnim czasie jakiekolwiek oferty zarówno za wspomnianą dwójkę, jak i Makanę Baku oraz Roberta Picha? Od dłuższego czasu pozostała dwójka nie znajduje się również w planach Kosty Runjaicia, dlatego Legia chciałaby się ich pozbyć.

- Parę miesięcy temu była zapytanie o Charatina, o Rose’a było kilka zapytań, o Baku wciąż się pojawiają. Z kolei o Picha było jedno zapytanie, ale bardzo poważne - ale sam zawodnik się na tę propozycję nie zdecydował. Interesowałoby nas też wypożyczenie. Jeśli mielibyśmy pokryć 30-40 procent wynagrodzenia, to też podejmiemy takie rozmowy. Na tych 60 procentach, które bym zaoszczędził, mógłby powstać wolny etat dla innego piłkarza. Problemem jest to, że nie są wykorzystywani. To nie są źli piłkarze, ale od strony sportowej do nas nie pasują i w tej hierarchii spadli - podsumował.