Zaskakujące wiadomości. Polski supertalent może wrócić do ekstraklasy po zaledwie roku

Mateusz Kowalczyk był zdecydowanie jednym z największych objawień zeszłego sezonu w Polsce. Nie dość, że wyraźnie przyczynił się do awansu ŁKS-u Łódź do ekstraklasy, strzelając sześć goli w 26 meczach, to całkiem nieźle zaprezentował się również na mistrzostwach Europy do lat 19. Błyskawicznie trafił na listę życzeń choćby Legii Warszawa, ale finalnie zdecydował się na transfer za granicę.

REKLAMA

Zobacz wideo Adamek: Już bawię się sportem. Jestem spełniony

Mateusz Kowalczyk może błyskawicznie wrócić do kraju. Szykuje się prawdziwa wojna o piłkarza

Na początku sierpnia Kowalczyk podpisał czteroletni kontrakt z duńskim Broendby, które zapłaciło za niego ponad milion euro. I choć wiązano z nim bardzo duże oczekiwania, to nie przebił się do składu Jespera Sorensena. Obecnie ma na koncie zaledwie 49 minut w seniorskiej drużynie i nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek miało ulec zmianie.

Jak informuje tygodnik "Tipsbladet", jego obecną sytuację chcą wykorzystać dwa polskie kluby. Właściciel ŁKS-u Łódź Tomasz Salski miał już otwarcie wyrazić chęć wypożyczenia 19-latka, który w łódzkim zespole mógłby liczyć na regularną grę. Władze Broendby nie mają jednak zamiaru wypożyczać piłkarza do zajmującego 18. lokatę w polskiej ekstraklasie zespołu. Owszem, są gotowi przystać na konkretną propozycję w zimowym okienku transferowym, "ale musi to być klub na nieco wyższym poziomie niż jego były pracodawca".

Dodano również, że nieoczekiwanie duński klub otrzymał również zapytanie o piłkarza od Śląska Wrocław. I choć lider ekstraklasy znajduje się na zupełnie innym poziomie, niż była drużyna Kowalczyka, to wewnątrz Broendby uważa się, że zawodnik niezbyt dużo wyciągnie z wypożyczenia do rodzimego kraju.

Po 22. kolejkach Superligi Broendby zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. Liderem jest Nordsjaelland (43 pkt), które wyprzedza FC Kopenhagę (42 pkt) oraz Viborg FF (37 pkt). Najbliższe spotkanie piłkarze Jespera Sorensena rozegrają 18 lutego, kiedy na własnym stadionie zmierzą się z FC Midtjylland.