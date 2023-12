Lider ekstraklasy nie próżnuje. Transfer sfinalizowany, drugi w drodze. Wiadomo, co z wielką gwiazdą

Śląsk Wrocław ma za sobą doskonałą rundę jesienną sezonu 2023/24. Zespół Jacka Magiery zalicza serię aż 16 meczów bez porażki i zdobył już 41 punktów, czyli o trzy więcej niż przez całe poprzednie rozgrywki. To daje wrocławianom pozycję lidera na przerwę zimową, ale władze Śląska nie zamierzają próżnować w ciągu tych dwóch miesięcy.

Lider ekstraklasy nie próżnuje. Jeden transfer sfinalizowany, drugi w drodze

Jak dobrze wiadomo, jeszcze w listopadzie kontrakt ze Śląskiem Wrocław podpisał napastnik Patryk Klimala, w przeszłości występujący m.in. w Jagiellonii Białystok i Celticu Glasgow.

W czwartek z kolei wrocławianie potwierdzili wypożyczenie bułgarskiego stopera Simeona Petrowa z CSKA Sofia, który ma wzmocnić rywalizację na środku obrony Śląska i pozwolić Jackowi Magierze na częstsze używanie formacji z trójką stoperów. Na tej pozycji Śląsk ma także rodaka Petrowa - Aleksa Petkowa, a także Aleksandra Paluszka i Łukasza Bejgera.

Petrow ma być pierwszym z trzech - czterech zimowych wzmocnień, jakie planuje lider ekstraklasy. Jeśli do Śląska trafią czterej nowi piłkarze, to po dwóch zasili linie obrony oraz pomocy. Jeszcze przed końcem roku Śląsk ma pozyskać drugiego zawodnika, a jest nim 19-letni wenezuelski skrzydłowy Lewuis Pena.

Wenezuelczyk przebywał już na testach w Śląsku, ale jakiś czas temu wrócił do ojczyzny. Na krótko, bo jego przenosiny na stałe z wenezuelskiego Deportivo Rayo Zuliano do drużyny Jacka Magiery są już uzgodnione.

Zimą do Śląska najpewniej nie trafi były piłkarz Bayernu Monachium Paul Will. 24-letni defensywny pomocnik Dynama Drezno jest w kręgu zainteresowań Śląska, ale jego transfer jest zdecydowanie bardziej prawdopodobny po zakończeniu sezonu, gdy wygaśnie jego kontrakt z Dynamem. Wiadomo też, że Śląsk myśli o przyszłości i pracuje nad sprowadzeniem młodzieżowca - przebijają się tematy Oskara Tomczyka (Lech Poznań) czy Mateusza Kowalczyka (Broendby), ale to na razie tylko opcje i na konkrety jest za wcześnie.

Zimą ze Śląska nie odejdzie żaden kluczowy piłkarz. Trudne rozmowy kontraktowe z liderami

Śląsk Wrocław zapewnia, że bez względu na oferty nie zamierza zimą sprzedać żadnego z zawodników wyjściowej jedenastki. To dotyczy także Erika Exposito, największej gwiazdy drużyny Magiery, której umowa ze Śląskiem wygasa w czerwcu. Choć toczą się rozmowy pomiędzy władzami Śląska a samym zawodnikiem i jego menedżerami ws. nowego kontraktu, nie można wykluczyć, że Exposito latem opuści Wrocław. Nawet jeśli tak ma się stać, Śląsk woli zatrzymać swojego kapitana do końca sezonu i odnieść w nim sportowy sukces, niż zarobić na 27-latku przy ostatniej możliwej do tego okazji.

Hiszpański napastnik oczywiście otwiera też listę zawodników, z którymi Śląsk chciałby przedłużyć wygasający kontrakt. To nie będzie jednak proste. Portal WP SportoweFakty poinformował w środę, że na poziomie warunków nowej umowy, które Śląsk proponuje obecnie Exposito, "nie ma szans na porozumienie". To nie koniec rozmów i wciąż nie można w stu procentach stwierdzić, jaki będzie ich efekt, ale jak się dowiedzieliśmy, Exposito żąda obecnie bardzo dużych pieniędzy, których Śląsk mu na pewno nie da.

Śląsk chce zatrzymać 27-letniego napastnika, ale nie planuje tworzyć wielkiego komina płacowego w tym celu. Wrocławianie zapewniają, że przygotowują się na oba scenariusze, w związku z czym szykują sobie alternatywę na wypadek odejścia Hiszpana. Jest spore prawdopodobieństwo, że przy takim wybuchu formy Exposito otrzyma bardzo dobrą ofertę z innego klubu i wiele wskazuje na to, że najlepszy obecnie strzelec ekstraklasy właśnie na to liczy. Co wtedy ze Śląskiem? Pozyskany już Patryk Klimala sprawia, że pozycja napastnika w Śląsku Wrocław na pewno nie będzie nieobsadzona, ale w klubie nie mają wątpliwości, że przy odejściu Exposito będą czynione starania, by pozyskać zawodnika o podobnym do Hiszpana profilu.

Trudne rozmowy są prowadzone także z Matiasem Nahuelem Leivą, który też zdaje sobie sprawę ze zwyżki formy, którą przeżywał jesienią, co przekłada się również na niemałe wymagania finansowe. Ale Śląsk, który uważa 27-latka za kluczową postać w drużynie, nie zamierza w tej sprawie składać broni.

Z końcem czerwca kontrakty ze Śląskiem kończą się także Patrykowi Janasikowi, Martinowi Konczkowskiemu, Michałowi Rzuchowskiemu, Danielowi Łukasikowi oraz Kennethowi Zohore i szczególnie w przypadku dwóch pierwszych wymienionych kibice Śląska mogą się spodziewać dobrych wiadomości. Z sygnałów dobiegających z Wrocławia należy się spodziewać, że klub wykorzysta opcje jednostronnego przedłużenia umów Aleksa Petkowa, Piotra Samca-Talara i Mateusza Żukowskiego, którzy wszyscy są bardzo istotnymi piłkarzami dla trenera Jacka Magiery.

Zimą zmiany w drużynie lidera ekstraklasy będą dotyczyły co najwyżej piłkarzy drugoplanowych. Chodzi np. o wypożyczenie wielce utalentowanego Karola Borysa do klubu, w którym będzie on grał znacznie więcej niż w drużynie Jacka Magiery. Co ciekawe, Śląsk planuje przeprowadzić jak nie wszystkie, to większość tych ruchów (transfery i przedłużenia kontraktów) jeszcze przed obozem przygotowawczym w Chorwacji, który rozpocznie się 14 stycznia przyszłego roku.