Reprezentant kraju w Śląsku Wrocław! Jest pierwszy transfer

Rodzice Simeona Petrova pochodzą z Bułgarii, ale wyjechali do Francji i właśnie tam dorastał nowy zawodnik Śląska Wrocław. Jego pierwszym klubem było Limoges FC. W 2019 roku Petrov trafił jednak do Bułgarii, związując się z klubem Struska Slava.

Jego następnym przystankiem była CSKA Sofia, gdzie rozegrał 82 mecze, strzelił trzy gole i zaliczył trzy asysty. Ale teraz znowu zmienił klub. Stoper został wypożyczony przez Śląsk Wrocław do końca sezonu 2023/24. Ale lider Ekstraklasy będzie miał możliwość pierwokupu.

- To duża radość, że do Śląska trafia kolejny tak utalentowany zawodnik. Nie jest tajemnicą, że mocno obserwujemy bułgarski rynek, czego efektem już wcześniej był transfer Aleksa Petkova do naszego klubu. Simeon Petrov to bardzo silny środkowy obrońca, z dobrym charakterem. Na takim zawodniku nam zależało. Liczymy na jego dalszy rozwój we Wrocławiu - powiedział dyrektor sportowy Śląska, David Balda.

- Bardzo się cieszę, że trafiam do Śląska Wrocław. Nie mogę się doczekać pierwszego meczu, który rozegram dla kibiców. Chcę się rozwijać, a wrocławski klub to obecnie czołowy zespół polskiej ligi. Znam się z Aleksem Petkovem, wiem, jak świetnie radzi sobie on i cała drużyna w tym sezonie. Liczę, że moja dobra gra sprawi, że pomogę Śląskowi odnosić kolejne sukcesy - dodał Simeon Petrov, który dla kadry Bułgarii rozegrał trzy spotkania.

Śląsk liderem

Piłkarze dość nieoczekiwanie Śląska Wrocław prowadzą w tabeli Ekstraklasy i mają trzy punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok. W następnej kolejce, która odbędzie się dopiero 11 lutego, Śląsk zmierzy się z Pogonią Szczecin, szóstą siłą Ekstraklasy.