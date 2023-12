A jednak. Złe wieści dla polskich kibiców. Chodzi o TVP

Jeszcze we wrześniu dziennikarz Sport.pl Kacper Sosnowski jako pierwszy informował o planowanym przez TVP Sport zakupie sublicencji na pokazywanie meczów ekstraklasy. W listopadzie pojawiły się kolejne informacje, jakoby Telewizja Polska i Canal+ wreszcie się dogadały, a publiczna stacja pokaże aż 34 mecze najwyższej klasy rozgrywkowej do końca sezonu 2023/24. Wiele wskazuje na to, że finalnie do transakcji nie dojdzie.

Nie będzie ekstraklasy w TVP? Złe wieści dla fanów ekstraklasy

Ogłoszenie transmisji ekstraklasy w TVP miało odbyć się 14 października - dzień przed wyborami parlamentarnymi. Finalnie do tego nie doszło, a sprawę odkładano. Kacper Sosnowski informował, że Telewizja Polska zapłaci 30 milionów złotych, ale finalnie transakcja została zablokowana przez radę nadzorczą: Macieja Łopińskiego, Przemysława Tejkowskiego i Radosław Włoszka.

"Rzeczpospolita" donosi, że być może stało się tak "w obawie przed Najwyższą Izbą Kontroli". W minioną środę 20 grudnia cała trójka została odwołana, ale niestety nie oznacza to przełomu w sprawie pokazywania meczów ekstraklasy. Po zmianie władzy budżet stacji na transmisje sportowe ma znacznie spaść i najlepszej ligi w kraju nie będzie.

"Informacja o tym, że sprawa sublicencji stoi pod znakiem zapytania, była jednym z kuluarowych tematów podczas spotkania klubów Ekstraklasy w Jachrance" - czytamy. Działacze klubów mają niestety być przekonani o tym, że między TVP a Canal+ "na powrót do rozmów szybko się nie zanosi".

Jeśli faktycznie ekstraklasy nie będzie na antenach Telewizji Polskiej, to jej transmisje dalej oglądać będziemy na kanałach stacji Canal+ oraz w należącym do niej serwisie streamingowym. Te w przeciwieństwie do kanałów telewizji publicznej pozostają kodowane i dodatkowo płatne dla abonentów.