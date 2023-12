Byli skazywani na pożarcie w Ekstraklasie. Rok kończą zaskakująco. "Fantastycznie"

Puszcza Niepołomice po raz pierwszy w swojej historii awansowała do ekstraklasy po wygranej 3:2 nad Termaliką Bruk-Bet Nieciecza w finale baraży. W związku z tym, że jej stadion nie spełnia wymagań do organizowania meczów ekstraklasy, to Puszcza rozgrywa domowe mecze na stadionie Cracovii. Zespół prowadzony przez Tomasza Tułacza zanotował świetną końcówkę w 2023 roku - w czterech ostatnich meczach zdobył dziesięć punktów. To efekt zwycięstw nad Wartą Poznań (2:0), Górnikiem Zabrze (2:1), Widzewem Łódź (1:0) i remisu z Jagiellonią Białystok (3:3).

Prezes Puszczy mówi o zakończeniu rundy jesiennej. "Fantastyczny wynik"

Marek Bartoszek udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu Onet" po zakończeniu rundy jesiennej. Prezes Puszczy uważa, że klub odniósł przyzwoity wynik na tym etapie sezonu. - Jeżeli przed sezonem ktoś by powiedział, że w połowie, więc po 17 meczach, uzbieramy 19 punktów, to w Niepołomicach każdy taki rezultat wziąłby w ciemno. To fantastyczny wynik. Cieszy mnie ta seria na koniec roku, bo to pokazuje, że możemy być konkurencyjni. Czy cel na tę rundę został osiągnięty? Myślę, że on będzie miał sens, jeżeli wypełnimy nasz cel na koniec sezonu - powiedział.

Bartoszek podkreśla, że jest zauważalna spora dysproporcja między ekstraklasą a I ligą. - Gdybyśmy nie mieli tej dobrej serii, to moglibyśmy mówić, że to nie jest łatwy sezon dla beniaminków, co jest prawdą, a przeskok między ekstraklasą a jej zapleczem jest bardzo duży. Dysproporcja jest zauważalna. Przy słabszych momentach za każdym razem wiedzieliśmy, że świat się nie wali, napędzała nas myśl, co zrobić, aby takie rzeczy się nie powtarzały. Od początku nikt na nas nie stawiał - dodaje prezes beniaminka z Niepołomic.

Głównym celem Puszczy na ten sezon jest utrzymanie. - Nie wiem, jak nasz debiutancki sezon się skończy, ale można spaść i zostać tutaj zapamiętanym jako miła, sympatyczna drużyna, która wprowadziła świeżość i napisała ciekawą historię na stulecie. My jednak jesteśmy ambitni, chcemy utrzymać się w lidze. Do zawodników dotarło, że dla wielu piłkarzy może być to pierwsza i ostatnia szansa, aby zagrać na tak wysokim poziomie w Polsce. Taki klub jak nasz nie może aż tak szybko się rozrastać w pierwszym roku gry w Ekstraklasie, bo nie chcemy stracić naszej tożsamości czy DNA, to jest nasza siła - mówi Bartoszek.

Na start drugiej części sezonu Puszcza Niepołomice zagra na wyjeździe ze Stalą Mielec. To spotkanie odbędzie się 9 lutego przyszłego roku.