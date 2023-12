Runjaić przemówił po blamażu Legii Warszawa. Jaśniej się nie da

Legia Warszawa kończy 2023 rok porażką w ekstraklasie. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia przegrał 0:2 na wyjeździe z Cracovią po dublecie Benjamina Kallmana. Warto dodać, że goście oddali zaledwie jeden celny strzał na bramkę Cracovii. To oznacza, że Legia podczas zimowej przerwy będzie zajmować piąte miejsce z 32 punktami i będzie tracić dziewięć do prowadzącego Śląska Wrocław.

Runjaić reaguje na porażkę w lidze. "Przegraliśmy zasłużenie"

Runjaić odniósł się do blamażu z Cracovią podczas pomeczowej konferencji prasowej. Trener Legii nie ma wątpliwości, że to był występ poniżej poziomu. - Dzisiaj nie zaprezentowaliśmy poziomu, jakiego sami od siebie oczekiwaliśmy. Mieliśmy szanse, ale nie pierwszy raz ich nie wykorzystaliśmy. Podobnie wyglądały mecze ze Stalą Mielec czy Wartą Poznań. Brakowało nam skuteczności i jakości. Przegraliśmy zasłużenie. Zabrakło nam energii, która byłą potrzebna, aby zdobyć punkty. Oczekiwaliśmy zdecydowanie lepszego poziomu z naszej strony - powiedział.

Runjaić zwrócił też uwagę na fakt, że nie miał do dyspozycji wszystkich zawodników. - Zabrakło nam dzisiaj bardzo ważnych piłkarzy: Bartosza Slisza, Pawła Wszołka, Tomasa Pekharta i Blaza Kramera. To odbiło się na naszej jakości. Nie szukam wymówek. Podkreślam, że Cracovia wygrała zasłużenie. Boisko o tej porze roku było zmiażdżone i wyglądało podobnie jak w Kielcach. Rywal pokazał dziś ogromne zaangażowanie. Chcemy wrócić silniejsi i awansować na lepsze miejsca. Nasze ambicje są zdecydowanie wyższe i każdy to wie - dodaje szkoleniowiec stołecznego klubu.

Mimo sporej straty do lidera trener Legii wierzy w to, że uda się ją odrobić. - W piłce nożnej wszystko jest możliwe. Dzisiaj zaprzepaściliśmy świetną okazję, aby zbliżyć się do czołówki tabeli. Dziewięć punktów do lidera to duża strata, ale my wierzymy, że możemy to odrobić. Przed nami wiele meczów. Mamy pełną świadomość naszej sytuacji. Komunikacja jest bardzo dobra, ja dzisiaj nie chce narzekać. Udało nam się wiele razem osiągnąć, ale to już przeszłość - podsumował Runjaić.

Legia wróci do gry po zimowej przerwie na początku lutego przyszłego roku. Wtedy wicemistrzowie Polski zagrają na wyjeździe z Ruchem Chorzów (09.02). Potem czeka ich dwumecz z Molde (15.02 i 22.02) w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, przedzielony domowym pojedynkiem z Puszczą Niepołomice (17.02).