Poruszające sceny przed meczem Legii. Tak Cracovia pożegnała Janusza Filipiaka [WIDEO]

Janusz Filipiak - prezes i właściciel Cracovii, a także założyciel firmy informatycznej Comarch - zmarł w niedzielę w wieku 71 lat. Z krakowskim klubem związany był przez 19 lat. W czasie jego rządów piłkarze Cracovii zdobyli Puchar oraz Superpuchar Polski, a także trzy razy zajmowali czwarte miejsce w lidze. Z kolei hokeiści siedmiokrotnie wygrywali mistrzostwo Polski. W środę przy okazji meczu Cracovii z Legią odbyło się uroczyste pożegnanie tej zasłużonej dla polskiej piłki postaci.

Wzruszający list i minuta ciszy. Tak Cracovia uczciła pamięć prof. Janusza Filipiaka. "Wizjoner"

Przed pierwszym gwizdkiem zawodnicy obu drużyn ustawili się na środku boiska, a spotkanie poprzedziła minuta ciszy. Na telebimie oraz na specjalnym stelażu prezentowano pamiątkową fotografię zmarłego. Wcześniej spiker odczytał list pożegnalny o następującej treści:

"Obejmując w 2002 roku trzecioligowy klub, doskonale wiedział, do jakiego punktu chce dotrzeć. Miał na to swoją autorską, czasami kontrowersyjną, ale skuteczną metodę. Chciał grać o najwyższe cele, zdobywać puchary, spełniać marzenia. I dopiął swego. Za jego kadencji nadszedł czas na pierwsze po 72 latach trofeum - najpierw Puchar Polski, potem Superpuchar Polski, w końcu gra w europejskich pucharach. Równocześnie rozwijał krakowski hokej, a wraz z jego rozwojem nadeszły sukcesy - siedem tytułów mistrza kraju, trzykrotnie zdobyty Puchar Polski, a także ten najważniejszy: Puchar Kontynentalny.

"To wszystko zaostrzało apetyt na więcej. Jako wizjoner chciał zapewnić Cracovii bezpieczeństwo na przyszłość. Potrzebował nowoczesnego stadionu, więc taki powstał. Potrzebował bazy treningowej, więc stworzono taką, o której mówi się w całej Europie. O Cracovię możemy być spokojni.

"To pasja wszystko zaczęła i to pasja towarzyszyła mu do ostatnich chwil. Do upragnionego tytułu piłkarskiego mistrza kraju wcale nie zabrakło pasji. Zabrakło czasu. Kochał hokej, piłkę nożną, kibiców. Po prostu kochał Cracovię - bez wyjątku. Szanowny profesorze, spoczywaj w pokoju".

Cracovia zagrała dla zmarłego prezesa. Sensacyjny wynik meczu z Legią

W trakcie minuty ciszy na trybunach obecni byli m.in. wdowa po Januszu Filipiaku, Elżbieta Filipiak, a także trener Stefan Majewski (członek zarządu klubu) czy selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz (były szkoleniowiec Cracovii). Z kolei kibice wywiesili transparent z hasłem: "Ku Twej pamięci dziś raca płonie, dbaj z Bogiem z góry o naszą Cracovię" oraz odpalili race. W 19. minucie cały stadion wstał i zaczął bić brawo ku czci profesora Filipiaka (był właścicielem Cracovii przez 19 lat).

Cracovia uczciła swojego prezesa także na murawie. Drużyna niespodziewanie pokonała faworyzowaną Legię Warszawa 2:0. Obie bramki zdobył Benjamin Kallman. Tym samym zespół awansował na 13. miejsce w tabeli ekstraklasy. Legia jest piąta. Prowadzi Śląsk Wrocław.