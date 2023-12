Media: Raków Częstochowa szykuje transfery. "Ma zrobić miejsce"

Raków Częstochowa przygotowuje się do rundy wiosennej. Klub liczy na zdecydowanie lepsze wyniki i włączenie się do walki o mistrzostwo Polski. W związku z tym konieczne jest dokonanie transferów. Jak informuje portal Weszło, częstochowianie wyznaczyli już nawet konkretny cel - chcą sprowadzić nowego napastnika, co jest złą informacją dla... Fabiana Piaseckiego. Niewykluczone, że 28-latek będzie musiał ustąpić miejsca nowemu koledze i odejść.

