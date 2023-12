Gigantyczna sensacja w Ekstraklasie. Oto tabela na koniec roku [TABELA]

W niedzielę 17 grudnia firma Comarch poinformowała, że w wieku 71 lat zmarł jej założyciel oraz prezes Cracovii Janusz Filipiak. Piłkarze krakowskiego klubu mieli zatem niezwykle dużą motywację, aby godnie pożegnać wieloletniego właściciela. Spotkanie rozpoczęło się dla nich doskonale, ponieważ już w 25. minucie do siatki trafił Benjamin Kallman i taki wynik utrzymał się do przerwy. Kiedy wydawało się, że wicemistrzowie Polski ruszą do ataku, to w 57. minucie reprezentant Finlandii podwyższył rezultat. Ostatecznie Cracovia sensacyjnie odniosła cenne zwycięstwo, dzięki któremu "uciekła" ze strefy spadkowej.

Oto tabela ekstraklasy po zakończeniu rundy jesiennej. Fatalna sytuacja Legii Warszawa

Tym samym zaległe spotkanie 2. kolejki zakończyło również rundę jesienną ekstraklasy. Mimo całkiem niezłego początku nie będą jej jednak zbyt dobrze wspominać piłkarze Kosty Runjaicia. Nie dość, że koszmarnie zaprezentowali się w październiku, przegrywając cztery kluczowe starcia: z Jagiellonią Białystok (0:2), Rakowem Częstochowa (1:2), Śląskiem Wrocław (0:4) oraz Stalą Mielec (1:3), to bardzo słabo spisali się również w ostatnich tygodniach, remisując z Wartą Poznań (2:2) oraz ŁKS Łódź (1:1).

Wicemistrzowie Polski zajmują obecnie tylko piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów. Liderem pozostaje Śląsk Wrocław, który dzięki kapitalnej pracy Jacka Magiery zdobył aż 41 pkt. Na drugim miejscu jest Jagiellonia (38 pkt), a na trzecim Lech Poznań (33 pkt). Na czwartej lokacie plasują się za to mistrzowie Polski (32 pkt), którzy mają jednak jedno spotkanie rozegrane mniej. Obecnie w strefie spadkowej znajdują się: Korona Kielce (18 pkt), Ruch Chorzów (13 pkt) oraz ŁKS (10 pkt).

Oto tabela ekstraklasy po zakończeniu rundy jesiennej:

1. Śląsk Wrocław - 19 meczów, 41 punktów

2. Jagiellonia Białystok - 19 meczów, 38 pkt

3. Lech Poznań - 19 meczów, 33 pkt

4. Raków Częstochowa - 18 meczów, 32 pkt

5. Legia Warszawa - 19 meczów, 32 pkt

6. Pogoń Szczecin - 19 meczów, 30 pkt

7. Górnik Zabrze - 19 meczów, 26 pkt

8. Zagłębie Lubin - 19 meczów, 25 pkt

9. Piast Gliwice - 18 meczów, 24 pkt

10. Radomiak Radom - 19 meczów, 24 pkt

11. Stal Mielec - 18 meczów, 22 pkt

12. Widzew Łódź - 19 meczów, 22 pkt

13. Cracovia - 19 meczów, 21 pkt

14. Puszcza Niepołomice - 18 meczów, 20 pkt

15. Warta Poznań - 19 meczów, 19 pkt

16. Korona Kielce - 18 meczów, 18 pkt

17. Ruch Chorzów - 19 meczów, 13 pkt

18. ŁKS Łódź - 18 meczów, 10 pkt

Drużyny ekstraklasy powrócą na boisko za niespełna dwa miesiące. Dokładnie 9 lutego rozpocznie się 20 kolejka ligowa, a w piątkowych spotkaniach Stal Mielec zmierzy się z Puszczą Niepołomice, natomiast Ruch Chorzów podejmie właśnie Legię.