Alarm w Śląsku! Nowe wieści ws. największej gwiazdy. "Nie ma szans"

Erik Exposito jest niekwestionowanym królem sportowego Wrocławia. 14 goli, opaska kapitana i uwielbienie ze strony kibiców. Hiszpan, który w Śląsku występuje już piąty sezon, na pewno zimą zostanie w klubie. To deklaracja, którą głośno artykułują wszyscy najważniejsi z Jackiem Magierą na czele. Kibice mogą spać spokojnie, a gwiazda spokojnie przygotowywać się do rundy wiosennej. Ciekawe jest też to, co się stanie po sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Kontrakt Exposito obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Klub złożył mu już propozycję nowej umowy. Oczywiste jest, że pozostanie Hiszpana to dla Śląska korzyści nie tylko sportowe. 27-latek generuje olbrzymie zainteresowanie kibiców, a koszulki z jego nazwiskiem sprzedają się najlepiej. We Wrocławiu czują, że w końcu pojawił się piłkarz, z którym fani chcą się utożsamiać.

Chcą go zostawić, ale będzie miał inne oferty

Trudno jednak przypuszczać, by znajdujący się w życiowej formie napastnik nie miał po sezonie wielu ofert na stole. Już wielokrotnie pochody pod piłkarza robiły kluby zagraniczne, a zainteresowanie przejawiał także Raków Częstochowa. Piłkarz będzie mógł więc wybierać pomiędzy Śląskiem a innymi opcjami.

Kontrakt, który czeka na Exposito we Wrocławiu gwarantowałby mu znaczną podwyżkę. Niewykluczone, że byłby to najwyższy kontrakt w historii klubu, choć konkretnej kwoty nie ujawniono. Informacje o stanie negocjacji podał natomiast Piotr Koźmiński. "Śląsk, jak podkreślali jego działacze, czeka na odpowiedź (obozu) Exposito w tej sprawie. Z informacji WP SportoweFakty wynika jednak, że nie ma szans na porozumienie na tym poziomie oferty. Ba, nie jest nawet blisko takowego porozumienia." - napisał dziennikarz.

Czas pokaże, na jaki ruch zdecyduje się kapitan Śląska Wrocław. Podopieczni Jacka Magiery przerwę zimową spędzą na pierwszym miejscu w tabeli. Nad drugą Jagiellonią mają trzy punkty przewagi. Wiosnę otworzą starciem z Pogonią Szczecin.