Polski diament zadecydował! Chodzi o transfer do rewelacji Ligi Mistrzów

Oskar Tomczyk z Lecha Poznań był jednym z "bohaterów" alkoholowego skandalu przed mistrzostwami świata do lat 17 w Indonezji. Czwórka graczy zamieszanych w aferę została przyłapana na spożywaniu alkoholu. To skończyło się potem powrotem do Polski i utraconą szansą na udział podczas wspomnianego mundialu. Wówczas Lech poinformował w oficjalnym komunikacie, że otoczy Tomczyka odpowiednią opieką i prosił, by "nie dołączać do fali hejtu, który spadł na wychowanka". Mimo to wydawało się, że los Tomczyka w Poznaniu jest przesądzony i klub nie przedłuży z nim kontraktu.

W ostatnich miesiącach Tomczykiem interesował się Real Sociedad, Hertha Berlin czy Legia Warszawa, a jego otoczenie chciało, by w przyszłym sezonie Oskar został włączony do kadry pierwszego zespołu. Teraz pojawiają się nowe wieści nt. dalszej przyszłości Tomczyka.

Wielki talent odejdzie z Lecha. Ale nie trafi do Realu Sociedad

"Głos Wielkopolski" informuje, że do skutku nie dojdzie transfer Tomczyka do Realu Sociedad. Umowa była już gotowa do podpisania, ale nie będzie parafowana. Ostatecznie Tomczyk ma zostać w Polsce, mimo że w Hiszpanii poza Sociedad interesowała się nim Valencia, Villarreal czy Real Betis. "Oskar jest wyjątkowym talentem i zawsze był skupiony na swoim rozwoju. Zależy mu na solidnym fundamencie, który może zbudować w Polsce, zanim podejmie wyzwanie za granicą" - czytamy w artykule. Z tekstu wynika, że Tomczyk zostanie w Polsce, ale nie w barwach Lecha.

Okazuje się, że Tomczykiem interesuje się kilka zespołów ekstraklasy, które z chęcią skorzystają z faktu, że z końcem stycznia 2024 roku wygasa jego kontrakt z Lechem i nie zostanie on przedłużony. W tym gronie znajduje się Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław oraz Pogoń Szczecin. Mowa zatem o zespołach, które znajdują się w górnej połowie tabeli ekstraklasy.

Tomczyk zagrał w tym sezonie w trzech meczach Centralnej Ligi Juniorów, w których strzelił dwa gole. W poprzednich rozgrywkach występował zarówno w zespole U-19, jak i w rezerwach. Wówczas łącznie strzelił siedem goli w osiemnastu meczach. Dodatkowo ma za sobą 14 meczów w reprezentacji Polski do lat 17, w których zdobył 12 bramek.