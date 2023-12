Polski piłkarz powalczy o mistrzostwo kraju? Jest zainteresowanie

Krystian Nowak jest wychowankiem Widzewa Łódź, do którego wrócił przed sezonem 2020/2021, gdy klub grał w I lidze. Wtedy postanowił pomóc macierzystemu zespołowi wrócić do ekstraklasy, co udało mu się dokonać w rozgrywkach 2021/2022. Przez te dwa lata Nowak był podstawowym zawodnikiem łódzkiego klubu, a gdy ten wrócił do piłkarskiej elity w Polsce, obrońca postanowił szukać szczęścia za granicą.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Krystian Nowak z Irlandii może przenieść się do klubu z Irlandii Północnej

I tak zmarnował pół roku w rumuńskim FC Universitatea Cluj, żeby w lutym bieżącego roku podpisać niespełna roczną umowę z irlandzkim Bohemians FC. Tam od lutego rozegrał w sumie 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił trzy gole. Z końcem listopada wygasła jego umowa z ekipą z Dublina i wydawało się, że Nowak wróci znowu do Polski.

Pojawiły się jednak przesłanki, że Nowak przejdzie z Bohemians FC do Linfield FC. Taką informację przekazał profil Irish Football Blog, który śledzi piłkarski świat w Irlandii. A Linfield FC jest na pewno dobrze znane polskim kibiciom z powodu dwumeczu z Pogonią Szczecin w eliminacjach Lidze Konferencji Europy, który "Portowcy" wygrali 8:4.

Przejście do Linfield FC byłoby na pewno dla Krystiana Nowaka kolejnym ciekawym doświadczeniem oraz okazją do wygrania czegoś w klubowej piłce. Zespół z Belfastu na pewno chce się wzmocnić w walce o mistrzostwo kraju. Po 20 kolejkach prowadzi w tabeli, ale ma tylko punkt przewagi nad drugim Larne FC.

Krystian Nowak w przeszłości przeszedł też przez wszystkie reprezentacje młodzieżowe - od U-15 do U-21. Rozegrał w nich w sumie 13 spotkań i strzelił jedną bramkę. Nie otrzymał jednak szansy debiutu w dorosłej kadrze.