Media: Piłkarz Legii na wylocie z klubu. To już niemal pewne

Inne drużyny już udały się na wypoczynek przed kolejną rundą, ale w Legii Warszawa wciąż mają do wykonania jedno zadanie. W środę 20 grudnia zespół zmierzy się na wyjeździe z Cracovią - to zaległe spotkanie, które pierwotnie miało być rozgrywane w terminie, w którym wypadły eliminacje do europejskich pucharów. Dopiero po tym meczu już oficjalnie w ekstraklasie rozpocznie się przerwa zimowa.

Legia pozbędzie się obrońcy? Kosta Runjaić zrezygnował z niego już dawno

Ponad dwa miesiące wolnego polskie kluby spędzą początkowo na odpoczynku, ale potem również na przygotowaniach do rundy wiosennej. Legia Warszawa jest jedną z drużyn, która będzie chciała się wzmocnić, żeby powalczyć o mistrzostwo Polski. Klub skorzysta też z okazji do przeczyszczenia kadry. Już kilka dni temu oficjalnie potwierdzono, że z zespołu odejdzie Patryk Sokołowski - pożegnano go przy okazji meczu z Cracovią (2:0).

Okazuje się, że w najbliższym czasie z Legii może odejść też Lindsay Rose. Obrońca w tym sezonie zagrał tylko jeden mecz w ekstraklasie, dostał chwilę w spotkaniu LKE z Austrią Wiedeń i zagrał dwa mecze w Pucharze Polski - w starciu z Koroną strzelił nawet gola, ale Legia odpadła po dogrywce (2:4).

O odejściu Rose'a mówiło się już latem. Wtedy zainteresowany jego ściągnięciem miał być grecki Aris Saloniki, ale transakcja ostatecznie nie doszła do skutku. Teraz w zespole chciałby go zobaczyć cypryjski Apollon Limassol. "Obrońca Legii Warszawa Lindsay Rose blisko rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. Piłkarz z Mauritiusa bliski przenosin na Cypr. Usługami zawodnika mocno zainteresowany Apollon Limassol" - podał w serwisie X profil FootballScout.

Umowa Lindsaya Rose'a z Legią wygasa 30 czerwca 2024 roku, ale wygląda na to, że klub nie będzie na siłę trzymać u siebie tego zawodnika. Do tej pory w barwach Legii rozegrał łącznie 46 meczów, w których strzelił trzy gole.