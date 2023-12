Jego gol przeszedł do historii polskiej piłki. Później usłyszał, że ma wyjechać z Polski

26 sierpnia 2008 roku - właśnie wtedy Wisła Kraków na stadionie im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta 22 w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów zmierzyła się z FC Barceloną. W 52. minucie skazywana na porażkę Wisła wyszła na prowadzenie. Piłkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego "szczupakiem" uderzył Brazylijczyk Cleber. Broniący bramki Barcelony Victor Valdes nie miał żadnych szans. Drużyna z Krakowa wygrała z hiszpańskim zespołem 1:0, jednak po wcześniejszej porażce 0:4 zakończyła udział w kwalifikacjach. Do tej pory jest to jedyne zwycięstwo polskiego klubu nad Barceloną.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Była gwiazda Wisły Kraków musiała wyjechać z Polski. Rada od lekarza była brutalna

Gol z Barceloną był ostatnią bramką, którą Cleber zdobył dla Wisły Kraków. Brazylijczyk w 2009 roku przeniósł się do zespołu Tereka Grozny, jednak po roku znów wrócił do Polski. W jednym z ligowych meczów przeciwko Lechowi Poznań, dokładnie w 31 października 2010 roku, piłkarz doznał fatalnej kontuzji kręgosłupa, po której jego kariera zawisła na włosku.

- To było przerażające. Jak widziałem karetkę, przypomniałem sobie, jak na boisku zmarł Miklos Feher. Jego Benfica Lizbona grała z Victorią Guimaraes mojego taty. Ojciec pierwszy do niego podbiegł, a Miklos miał tak dziwny wzrok… Upadł na ziemię i patrzył identycznie jak tata w meczu z Lechem. Gdy to widziałem, poczułem okropny ból w brzuchu. Niby ojciec zawsze powtarzał, że jak upada na boisko, to chwilę leży po to, by odpocząć, ale wówczas wzrok miał podobny do Fehera. Gdy podbiegł do taty Ivan Djurdjević i od razu zaczął wołać karetkę, to nie miałem pojęcia, co robić. Mama zaczęła krzyczeć, więc widziałem, że trzeba ją uspokoić. Wyłączyłem telewizor i zacząłem dzwonić - mówił po latach syn Clebera, Lucas Guedes w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego". Półtora miesiąca później Brazylijczyk zawiesił buty na kołku.

Po nagłym, niespodziewanym zakończeniu kariery Cleber został w krakowskiej Wiśle, rozpoczynając pracę jako skaut, jednak mimo to brakowało mu murawy. Brazylijczyk przyznał, że wówczas zmagał się z ogromnymi problemami psychicznymi, które mocno wpłynęły na jego życie. - Bardzo źle znosiłem nagłe zakończenie kariery. Wiadomo, że i tak przestałbym grać wcześniej niż później, ale zrobiłbym to jednak na własnych zasadach. A tak nie miałem nic do gadania. Był piłkarz, nie ma piłkarza. To było jak śmierć - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

W końcu Cleber udał się do specjalisty, który poradził mu, aby... jak najszybciej wyjechał z Polski. Brazylijczyk tłumaczył, że nasz kraj zawsze kojarzył mu się z piłką nożną, jednak ze względu na kontuzję i mimowolne zakończenie kariery nie były to pozytywne wspomnienia. Zawodnik zastosował się do rad lekarza.

Obecnie były piłkarz przebywa w swoim rodzinnym kraju, gdzie otworzył szkółkę piłkarską, która daje mu mnóstwo radości. W Polsce nadal przebywa jeden z synów Clebera - Victor Guedes. Potomek byłej gwiazdy Wisły Kraków trenuje z rezerwowym zespołem Stali Rzeszów. Wcześniej drugi syn Brazylijczyka - Lucas poszedł w ślady ojca, zaliczając krótką przygodę w rezerwach krakowskiego klubu.