Potężny problem czołowego klubu Ekstraklasy. Szokujący bilans

Pogoń Szczecin obecnie zajmuje szóste miejsce w ekstraklasie. Do pierwszego Śląska Wrocław traci w tym momencie aż 11 punktów, więc wydaje się, że kolejny raz marzenia o mistrzostwie trzeba będzie odłożyć na później. W poprzednim sezonie szczecinianie zajęli czwarte miejsce w lidze.

Pogoń od kilku lat zalicza się do drużyn czołowej czwórki ekstraklasy, ale choć nie ukrywała mistrzowskich ambicji, to nigdy nie była nawet blisko takiego sukcesu. Teraz dodatkowo okazuje się, że poprzedni sezon zakończyła ze stratą 27,49 milionów złotych! Z czego wynika tak wielka dziura w budżecie? Prezes Jarosław Mroczek i przewodniczący rady nadzorczej Tomasz Brzozowski wśród przyczyn wskazali m.in. brak dużych transferów wychodzących, gorszy wynik sportowy niż sezon wcześniej, czy przeprowadzkę na nowy stadion.

To jednak rodzi kolejne pytania. Czy dalsze istnienie Pogoni w obecnym kształcie jest zagrożone? Czy drużyna będzie w stanie rywalizować na dotychczasowym poziomie? Kibiców szczególnie mogła zaniepokoić informacja, że zagrożona jest zdolność spółki do kontynuacji działalności w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

- Zagrożenie zdolności spółki do kontynuacji działalności w rozumieniu KSH nie występuje w zaledwie trzech klubach Ekstraklasy. Mówimy o tym, by nie powstało wrażenie, że Pogoń jest oderwana od ligowej rzeczywistości - powiedział Tomasz Brzozowski.

To prawda - wspomniane trzy kluby to Lech Poznań, Stal Mielec i Widzew Łódź - ale to wciąż usprawiedliwianie słabej sytuacji tym, że podobna występuje w innych miejscach.

"Funkcjonowanie spółek sportowych ze stratą jest 'normą'. Pogoń nie jest wyjątkiem. Tak wygląda to też w przypadku klubów europejskich" - pisze dziennikarz Adam Krokowski.

Prezes Pogoni uspokaja. "Mamy bardzo dużo pozytywnych sygnałów od tych, którym jesteśmy winni pieniądze"

Otuchy kibicom próbował dodać też prezes Jarosław Mroczek, który zapewnił, że Pogoń "spotyka się z sympatią i zrozumieniem".

- Nie mamy nadzoru finansowego ekstraklasy, nie było też opóźnień w wypłacie wynagrodzeń. Mamy bardzo dużo pozytywnych sygnałów od tych, którym jesteśmy winni pieniądze. Pogoń spotyka się z sympatią i zrozumieniem - powiedział włodarz Pogoni. Wtórował mu Tomasz Brzozowski. - Pogoń, mimo tej straty, spełnia wszelkie wymogi i jest podmiotem absolutnie wiarygodnym - stwierdził.

Jarosław Mroczek dodał też, że "nie ma takiej możliwości, abyśmy finansowo wyszli po tym sezonie tak, jak w poprzednim", co teoretycznie oznacza, że w kolejnym raporcie Pogoń powinna wypaść dużo lepiej.

Jak to wyglądało w poprzednich latach? Za okres od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku Pogoń wykazała stratę w wysokości nieco ponad trzech milionów złotych. Rok wcześniej klub wykazał ponad milion złotych zysków.