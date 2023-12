Boniek wspomina telefon od Janusza Filipiaka. "Ty mi karnego nie dajesz?!"

Janusz Filipiak od końca września walczył o życie. Wówczas trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, po tym jak doszło u niego do zatrzymania akcji serca. Niestety nie udało mu się wrócić do zdrowia. O jego śmierci bezpośrednio poinformowała w niedzielę wieczorem firma Comarch, której był założycielem. Miał 71 lat.

Zbigniew Boniek wspomina Janusza Filipiaka. I jeden konkretny telefon

Tuż po informacji o śmierci działacza na platformie X pożegnał go Zbigniew Boniek. "Smutek i żal. Kondolencje dla najbliższych. Wielka szkoda. RIP (rest in peace, spoczywaj w pokoju - przyp. red.) Prezesie" - napisał.

W rozmowie z Romenem Kołtoniem były prezes PZPN podzielił się kilkoma wspomnieniami związanymi ze zmarłym. - Cracovia grała ważny mecz i doszło do spornej sytuacji w sprawie ewentualnego rzutu karnego dla niej. No i Janusz, bośmy przeszli na ty, do mnie dzwoni: "Kurczę, ty, to ja cię wożę do Kiszyniowa tam i z powrotem, a ty mi karnego nie dajesz?!" (śmiech). Odpowiedziałem: Tak to nie funkcjonuje. Możemy iść na kolację, robić, co nam się podoba, ale to nie ja decyduję o wynikach i rzutach karnych - wyjawił.

- Jest mi bardzo przykro. Śmierć pana Filipiaka na pewno nas wszystkich uderzyła, a zwłaszcza środowisko Cracovii, dla którego zrobił tak wiele. Profesor był tak zakochany w klubie, jak mało kto. To człowiek, który zawsze miał swoje zdanie, niekoniecznie wszyscy się musieli zgadzać w wielu kwestiach - dodał z kolei w rozmowie z Polsatem Sport.

Boniek zaznaczył też, że przed Cracovią teraz ciężki czas. Natomiast jest przekonany, że klub sobie z nim poradzi. - Mam nadzieję, że ta sytuacja wyzwoli we wszystkich chęć dokonania postępu, by zrobić z Cracovii jeszcze większy klub, bo to ucieszyłoby pana profesora. Mam nadzieję, że pójdzie to w tym kierunku - podkreślił.