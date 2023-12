Lider ekstraklasy szokuje. Ujawniono transferowe plany. Co za nazwiska!

W poniedziałek władze Śląska - w tym prezes Patryk Załęczny, dyrektor David Balda i trener Jacek Magiera - spotkały się z dziennikarzami. Jednym z tematów przedświątecznego spotkania były niedoszłe transfery. W klubie potwierdzili, że latem rozważano sprowadzenie dwóch młodych Polaków. Do Wrocławia mieli trafić Patryk Peda i Mateusz Musiałowski. Obaj woleli jednak kontynuować karierę za granicą i nie chcieli wracać jeszcze do ojczyzny.

Nie trafił do Śląska, ale trafił do reprezentacji

Trener Śląska talent Pedy ceni od dawna. Z młodym obrońcą miał styczność w reprezentacji Polski do lat 19. Ostatecznie stoper do Wrocławia nie trafił. Został we Włoszech, a w październiku nieoczekiwanie zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski. Szansę gry dał mu Michał Probierz.

Zdecydowanie gorzej na seniorskim poziomie radzi sobie do tej pory Mateusz Musiałowski. Skrzydłowy także wzbudzał zainteresowanie Śląska. 20-latek współpracuje z Cezarym Kucharskim, który ostatnio w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą zdradził, że piłkarz nie pali się do powrotu do ojczyzny. - Tak naprawdę podpisaliśmy umowę warunkowo, że nie będę go namawiał do powrotu Polski i nie chcę tego robić. Natomiast najwięcej propozycji ma właśnie z Polski, w zasadzie większość klubów z niej go chce. Myślę, że powinien trafić do ligi holenderskiej, belgijskiej, może szwajcarskiej, może austriackiej - powiedział.

Śląsk Wrocław na dniach powinien ogłosić pozyskanie bułgarskiego stopera Simeona Petrowa. Ma to być wypożyczenie z opcją wykupu. Wcześniej wrocławianie zakontraktowali Patryka Klimalę. Z klubem może się za to pożegnać Marcel Zylla.

Po 19 meczach piłkarze Jacka Magiery mają na koncie 41 punktów i prowadzą w tabeli ekstraklasy. Drugą Jagiellonię wyprzedzają o trzy punkty.