Mocna reakcja na zwolnienie Johna van den Broma z Lecha Poznań

W niedzielę Lech Poznań poinformował o zwolnieniu trenera - Johna van den Broma. Powodem decyzji w poznańskim klubie były przeciętne wyniki drużyny. Po rundzie jesiennej Lech jest na trzecim miejscu w tabeli z ośmioma punktami straty do lidera - Śląska Wrocław.

W sobotę poznaniacy zremisowali z Radomiakiem, mimo że prowadzili już 2:0. Tydzień wcześniej zespół van den Broma przegrał u siebie z Piastem Gliwice (0:1). Za drużyną ciągnęło się też odpadnięcie w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy ze słowackim Spartakiem Trnawa.

Mimo że większość dziennikarzy i ekspertów zgodnie stwierdziła, że zwolnienie van den Broma było słuszne, to w programie Sport.pl Live inną opinię wygłosił Tomasz Sokołowski. 12-krotny reprezentant Polski i były zawodnik m.in. Legii Warszawa stanął w obronie Holendra.

- Lech był nierównym zespołem. Potrafił rozbić Raków (4:1), by za chwilę dostać lanie od Pogoni (0:5), a następnie wygrać kolejne dwa mecze. Ale zwróciłbym uwagę na coś innego: Lech wcale nie musiał zremisować meczu z Jagiellonią (3:3) czy przegrać z Widzewem (1:3). Do tego ostatni remis w Radomiu (2:2). Siedem punktów zrobiłoby tu wielką różnicę. Proszę spojrzeć, gdzie byłby Lech, gdyby nie wpadki w meczach, w których był lepszy - powiedział Sokołowski.

Sokołowski: Ja bym van den Broma nie zwalniał

- Wszystko wisiało na włosku, dlatego ja bym van den Broma jeszcze nie zwalniał. Lech sam roztrwonił mnóstwo punktów w meczach, które miał poukładane. Nie można wskazać jednoznacznie jednej winnej osoby. Ale na pewno zawodnicy powinni wziąć na siebie większą odpowiedzialność - dodał.

Jeszcze inaczej na zwolnienie van den Broma spojrzał były trener Wisły Kraków i Widzewa Łódź, obecnie szkoleniowiec Legionovii - Marcin Broniszewski. - Ciężar odpowiedzialności można zrzucić na kogo się chce. Kiedy jednak podejmowane są takie decyzje, pewnie jest coś, czego my nie wiemy. Coś, co działo się albo wokół drużyny, albo w klubowych gabinetach. To bardzo poważne ruchy, ale rzeczywiście jeśli spojrzeć jedynie przez pryzmat statystyk i tego, jak wyglądały mecze Lecha, to van den Brom mógłby się obronić. To zastanawiające, ale być może jest coś więcej - powiedział.

- Moim zdaniem w Lechu nie było opcji "gorącej głowy" u prezesa. Tam wszystko było przemyślane. Od dłuższego czasu podziwiam i szanuję władze Lecha za sposób prowadzenia klubu. Trenerzy dostają sporo szans na poprawę wyników, mogą spokojnie pracować. Dlatego uważam, że w Poznaniu musiało się wydarzyć coś jeszcze. Coś, co pewnie zostanie tajemnicą, ale zdecydowało o zwolnieniu van den Broma - dodał Broniszewski.

Miejsce zwolnionego Holendra przynajmniej do końca sezonu zajął Mariusz Rumak, który w przeszłości pracował już w Lechu. Zdaniem Broniszewskiego taka decyzja władz Lecha wcale nie powinna być odbierana jako poddanie obecnego sezonu i koncentrację na kolejnym.

- Nie sądzę, żeby sam trener odpuścił. Mariusz nie siedział na ławce trenerskiej przez jakiś czas, a w Lechu odpowiadał za wartość merytoryczną i przygotowanie szkoleniowców w akademii. To jest ogromny bagaż doświadczenia. Można go nazwać edukatorem trenerów we własnym klubie, więc na pewno nie wypadł z rytmu i wierzę, że będzie chciał udowodnić swoją wartość - powiedział Broniszewski.