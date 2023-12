Hitowy transfer Lecha Poznań?! Niewiarygodny scenariusz, ale możliwy

Lech Poznań w niedzielę 17 grudnia oficjalnie rozstał się z Johnem van den Bromem. Ostatnie tygodnie nie były udane dla zespołu, który w zeszłym sezonie dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Nowym-starym szkoleniowcem ekipy z Wielkopolski został Mariusz Rumak, który prowadził już ją w latach 2012-14.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Lecha. Sensacyjna decyzja

Lech Poznań sięgnie po wychowanka? Zapowiada się wielki powrót do Europy

Niewykluczone, że niebawem w Lechu dojdzie do kolejnych zmian kadrowych. Jednym z piłkarzy, który już zimą może opuścić Polskę jest Kristoffer Velde. Choć latem władze klubu zapowiadały, że Norweg będzie na sprzedaż najwcześniej po sezonie, to zagraniczne kluby nie zamierzają rezygnować. Według doniesień portalu polskapiłka.pl zimą ponowne starania o skrzydłowego mają czynić włodarze Besiktasu.

Zdaniem dziennikarzy tego portalu w przypadku sprzedaży Velde Kolejorz ma już plan B i zamierza pozyskać jednego ze swoich wychowanków. "Jednym z najpoważniejszych kandydatów do zastąpienia Kristoffera Velde jest 25-letni Kamil Jóźwiak. 22-krotny reprezentant Polski miał spotkać się z przedstawicielami poznańskiego klubu przy okazji jednego z meczów domowych" - czytamy.

Taki ruch byłby prawdziwym hitem w naszej ekstraklasie. Jóźwiak od 2020 roku występuje zagranicą - najpierw w latach 2020-22 był graczem angielskiego Derby Country, a od wiosny 2022 roku jest graczem amerykańskiego Charlotte FC. Póki co MLS jednak nie podbił - w 44 meczach zdobył dwa gole i zanotował dziesięć asyst. Powrót do Polski byłby z pewnością szansą na odbudowę dla tego zawodnika oraz być może na powrót do reprezentacji. 25-latek w barwach narodowych rozegrał 22 mecze i zdobył trzy gole.

Lech Poznań na półmetku sezonu plasuje się w lidze na trzecim miejscu. Kolejorz ma jednak aż osiem punktów straty do liderującego Śląska Wrocław.