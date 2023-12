Imponujący plan na transfery Rakowa Częstochowa. Znamy szczegóły

5 grudnia br. doszło do ciekawego wzmocnienia w klubowych gabinetach Rakowa Częstochowa. Nowym dyrektorem sportowym został Samuel Cardenas, który przez trzy ostatnie lata pracował dla KAA Gent, najpierw jako skaut, a potem jako szef działu skautingu. - To pokazuje, że klub naprawdę realizuje głośno komunikowaną odważną strategię. Musimy być konkurencyjni zarówno w Polsce, jak i w Europie - mówił Cardenas tuż po zatrudnieniu. Ten ruch chwalił też m.in. David Balda, dyrektor sportowy Śląska Wrocław. "To przyniesie ekstraklasie nowy impuls i energię" - stwierdził Balda.

Jednym z tematów poniedziałkowego programu Sport.pl LIVE było zimowe okno transferowe w wykonaniu Rakowa Częstochowa. Piotr Obidziński potwierdził, że klub będzie aktywny w tym czasie. Wskazał też konkretną pozycję do wzmocnienia. - Ruchy planujemy zimą, oczywiście. Czy napastnik potrzebny od zaraz? Zdecydowanie wszyscy, którzy śledzą mecze Rakowa, to wiedzą, że taka potrzeba jest - powiedział prezes Rakowa. W trakcie programu wypowiedział się nt. najbliższych planów nowego dyrektora sportowego.

- Samuel przyleciał do Polski ze swoją partnerką i pracuje aktywnie nad oknem. Przejął wszystkie tematy w sposób płynny. Mimo młodego wieku to doświadczony menedżer, skaut, więc to nie jest taka droga, jak np. z zawodnika na dyrektora sportowego. Mamy skautów, wypracowany model patrzenia na polską piłkę, ale pozostałe ligi Samuel ma "obcykane". Bardzo mocno jest już w pracy, dzieją się negocjacje. Ja się bardzo cieszę, bo to ruch ciekawy dla polskiej piłki, że ktoś z doświadczeniem międzynarodowym, głodny kariery, obejmuje ważne stanowisko w mistrzu Polski. Mamy prawdziwą rosnącą merytokrację - dodał Obidziński.

Warto dodać, że latem tego roku Raków wydał na transfery ponad pięć mln euro, a do klubu trafili tacy zawodnicy, jak John Yeboah ze Śląska Wrocław, Sonny Kittel z HSV Hamburg, Ante Crnac ze Slavena Belupo, Srdjan Plavsić ze Slavii Praga czy Łukasz Zwoliński z Lechii Gdańsk.

