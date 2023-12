To dlatego Raków Częstochowa odpadł z pucharów

Raków Częstochowa odpadł z Ligi Europy już po fazie grupowej. Zespół prowadzony przez Dawida Szwargę zajął ostatnie miejsce w grupie D i zdobył cztery punkty w sześciu meczach. Raków przegrał 0:4 z Atalantą Bergamo w ostatniej kolejce, a do gry w play-offach w Lidze Konferencji zabrakło mu jednego strzelonego gola. "Miało być święto, a był dramat i kompromitacja. Raków dostał przedwczesny świąteczny prezent w postaci mocno rezerwowego składu Atalanty, a to oni wyglądali na murawie w Sosnowcu niczym piłkarze z rezerw" - pisał po spotkaniu Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

Dlatego Raków odpadł z europejskich pucharów. "Ogromna nauczka"

Gościem programu Sport.pl LIVE był Piotr Obidziński, prezes Rakowa Częstochowa, który postanowił wyjaśnić, dlaczego klub odpadł z Ligi Europy na tak wczesnym etapie. - Trzeba pamiętać, że my mieliśmy w którymś momencie siedemnaście kontuzji, z czego sześć operacyjnych. To dla nas ogromna nauczka, jak budować i jak podchodzić medycznie czy do transferów, czy prowadzenia drużyny. To wielka szkoła dla naszego sztabu motorycznego, fizjoterapeutów, którzy stawali na głowie, by doprowadzić zawodników do "stanu używalności" - powiedział.

- Nie mamy nominalnego środkowego obrońcy, Zorana Arsenicia, który miał złamany palec, a w pierwszym meczu po powrocie dostał czerwoną kartkę, przez którą pauzuje. Nie mamy głównej "10", gwiazdy ligi, a więc Iviego Lopeza. Nie mamy nominalnej szóstki, Giannisa Papanikolaou, on jest po operacji. Bark Bena Ledermana dwa lata kwalifikował się na operację, podobnie z Grekiem, do tego niefart z więzadłami Iviego w sparingu z Puszczą Niepołomice. To są kontuzje "zużyciowo-stawowe", takie piłkarsko urazowe sprawy - dodaje Obidziński.

***

