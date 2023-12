Marciniak w ogniu krytyki. W końcu reaguje. "Robią ze mnie zamordystę"

Szymon Marciniak nie słynie z pokornego i spokojnego podejścia do prowadzenia spotkań. Gdy sytuacja tego wymaga, to polski arbiter potrafi krzyknąć i podkreślić swoją obecność oraz pozycję na boisku. Przy okazji promocji drugiego sezonu serialu "Sędziowie" stacja Canal+ Sport opublikowała krótkie nagranie o znamiennym opisie: "Szymon Marciniak nie daje sobie wejść na głowę! Trzeba przyznać, że potrafi wzbudzić respekt u zawodników!".

Zobacz wideo Listkiewicz dostał kontrę. Jaśniej się nie da. "Tragedia ludzka i groby"

Na nagraniu widzimy m.in. dyskusję sędziego z Jesperem Karlstroemem. - Żartujesz sobie, k***a, czy co?! - zapytał piłkarz Lecha po otrzymaniu żółtej kartki. - Powiedz to jeszcze raz! Powiedz to jeszcze raz! Powiedz to jeszcze raz! Nie masz jaj, co? - odpowiedział mu Marciniak.

W komentarzach do tej oraz innych przedstawionych sytuacji na arbitra spadła duża krytyka. "Nigdy w życiu nie chciałbym się spotkać z Szymonem Marciniakiem na boisku. Dla mnie to jest kompromitujący materiał, przede wszystkim przy sytuacji z Jesperem" - stwierdził Jan Piekutowski z Meczyków. Podobnych głosów pojawiło się dużo więcej.

Szymon Marciniak odpowiada na krytykę. "Ludzie nie rozumieją"

W rozmowie z TVP Sport arbiter odniósł się do tych komentarzy. - Ludzie czasami tego nie rozumieją. Nawet teraz, kiedy pojawił się pierwszy odcinek z drugiej serii serialu "Sędziowie", niektórzy mówią: o, krzyczysz; i tak dalej... Ludzie nie rozumieją, że kiedy masz na stadionie kilkadziesiąt tysięcy gardeł i tyle osób krzyczy, to żeby coś powiedzieć do piłkarza, żeby on cię usłyszał, to musisz do niego krzyczeć. To jest normalna rzecz. Czasami się śmieję, że robią ze mnie troszkę zamordystę albo takiego gościa, który krzyczy na boisku, a jest zupełnie inaczej. - wyjaśniał. Podkreślał, że większość rozmów z piłkarzami przeprowadza w miłym, sympatycznym tonie, ale są momenty, gdy sędzia musi przejąć kontrolę nad sytuacją.

- Musisz złapać takiego gościa, brzydko mówiąc, za... szyję i spowodować, że on to musi zrozumieć. Tak jak to było w finale [mundialu w Katarze - przyp. red.] właśnie z De Paulem, tak jak to było w półfinale Ligi Mistrzów z Haalandem, czy tak jak to widać w serialu "Sędziowie" – z Karlstroemem z Lecha Poznań czy z Bejgerem ze Śląska Wrocław - wymieniał Marciniak. Zaznaczał, że reprymendę widzą wszyscy zawodnicy i zwycięsko z niej musi wyjść arbiter.

- Jeżeli zawodnik przegra to starcie z arbitrem, wtedy każdy ma ten szacunek, ale ma też taki, pozytywny oczywiście, "strach" do tego sędziego i respekt, że on wygrał to starcie, żeby dobrze zrozumieć: troszkę "dojechał" tego zawodnika, ale oczywiście w dobrym celu - tłumaczył. Porównał to do bycia ojcem w domu, który musi dbać o sprawiedliwość, bezpieczeństwo i nieprzekraczanie pewnych granic.