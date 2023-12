Świat sportu żegna Janusza Filipiaka. Jeden wpis rozrywa serce. "Nikt tak nie kochał"

W niedzielne popołudnie dotarła do nas smutna informacja. W godzinach wieczornych zmarł Janusz Filipiak, a więc założyciel i prezes firmy Comarch, a także właściciel i prezes Cracovii. 71-latek pozostawał w szpitalu od 30 września, kiedy to przeszedł zawał serca. Już od początku dawano mu nikłe szanse na powrót do zdrowia. Śmierć biznesmena poruszyła kibiców i ekspertów piłkarskich, którzy złożyli kondolencje bliskim zmarłego w mediach społecznościowych.

Polskie środowisko piłkarskie poruszone śmiercią Filipiaka

W ich gronie znalazł się m.in. Marek Koźmiński. "Nikt nie kochał Cracovii jak Pan Profesor, Profesor przez duże P. Wielka strata nie tylko dla świata sportu, ale również biznesu oraz nauki. Odszedł wielki mecenas sportu. Będzie nam Pana brakować Profesorze. Kondolencje dla rodziny. Cały Kraków łączy się w bólu" - pisał były reprezentant Polski na platformie X.

Głos zabrali także dziennikarze sportowi, którzy mieli kiedyś okazje porozmawiać z Filipiakiem.

We wzruszającym poście pożegnał go m.in. Maciej Kaliszuk. "Był niezwykłą postacią w polskim futbolu. Robiłem z Nim kiedyś wywiad w siedzibie Comarchu, zrobił na mnie duże wrażenie. RIP" - pisał dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

Wtórował mu Piotr Mączyński. "Z nikim nie rozmawiało się tak jak z nim. Z nikim się tak nie kłóciło. I nikt nie budził większych emocji po publikacji wywiadu. Od zera stworzył wielką firmę. Każdemu życzę takiej pasji do życia" - podkreślił dziennikarz "Gazety Wyborczej".

O tym, jakie wiele dla Cracovii, a także polskiej piłki zrobił Filipiak, pisał również Michał Okoński z "Tygodnika Powszechnego". "Powiedzieć, że Cracovia wiele mu zawdzięcza, to nic nie powiedzieć" - podkreślił.

"Pamiętam, jak funkcjonowała Cracovia, kiedy nie było tam jeszcze Profesora. Jako wychowanek i sympatyk Pasów dziękuję za wszystko, czego Pan dokonał. Spoczywaj w pokoju, Profesorze" - w tak wzruszających słowach pożegnał go Rafał Grodzicki z Warty Poznań.

Filipiaka pożegnali też Michał Pol z Kanału Sportowego i Sebastian Staszewski. "Wybitny przedsiębiorca i wielki pasjonat piłki. Niech spoczywa w pokoju", "Odszedł profesor Janusz Filipiak, człowiek zasłużony nie tylko dla Cracovii, ale i całej polskiej piłki. Niech spoczywa w pokoju" - czytamy.

Nie tylko kibice i dziennikarze żegnają Filipiaka. Kondolencje ślą również rywale

Filipiaka pożegnały również kluby z polskich lig. Mowa m.in. o Wiśle Kraków. W jej imieniu zwrócił się prezes, Jarosław Królewski. "Odchodzi od nas człowiek z pasją, utytułowany naukowiec, ale przede wszystkim osoba oddana całym sobą projektom, które w życiu realizował. Spoczywaj w spokoju Profesorze" - napisał.

Kondolencje złożyła również Legia Warszawa. "Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci profesora Janusza Filipiaka, właściciela i Prezesa Cracovii. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim kibicom Pasów składamy wyrazy szczerego współczucia. Spoczywaj w pokoju" - czytamy.

Indywidualnie pożegnał go również Josue. "Chciałbym przekazać kondolencje rodzinie prof. Filipiaka, a także wszystkim piłkarzom Cracovii i kibicom" - czytamy.

Podobnie postąpił mistrz Polski, Raków Częstochowa. "Raków Częstochowa pragnie złożyć najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego prof. Janusza Filipiaka. W tej smutnej chwili łączymy się w bólu ze wszystkimi osobami związanymi z Cracovią. Spoczywaj w pokoju, Profesorze" - pisali.