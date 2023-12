Burza po zachowaniu Szymona Marciniaka. Poważne zarzuty

To nie pierwszy raz, gdy w tym roku zachowanie Szymona Marciniaka wzbudza kontrowersje. Polski sędzia znalazł się w ogniu krytyki, gdy niedługo przed finałem Ligi Mistrzów wystąpił na organizowanym przez Sławomira Mentzena "Evereście". Istniała wtedy nawet szansa, że UEFA odbierze mu możliwość sędziowania finału. Do tego ostatecznie nie doszło.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki talent z Serie A chce grać dla kadry Polski. "Będę gotowy"

Marciniak w ogniu krytyki. Chodzi o metodę sędziowania

Arbitrzy zazwyczaj wzbudzają kontrowersje sędziowaniem, ale Marciniak swoją postawą na boisku rzadko kiedy daje powody do krytyki. Zazwyczaj media rozpisują się na temat jego kolejnych udanych meczów w europejskich pucharach lub zaproszeniach na międzynarodowe turnieje. Teraz jest jednak inaczej. Canal+ promuje obecnie drugi sezon serialu "Sędziowie", który pokazuje kulisy pracy polskich arbitrów. W mediach społecznościowych opublikowano krótki urywek dotyczący Szymona Marciniaka.

"Szymon Marciniak nie daje sobie wejść na głowę! Trzeba przyznać, że potrafi wzbudzić respekt u zawodników!" - opisuje materiał stacja telewizyjna.

Na nagraniu widzimy m.in. dyskusję sędziego z Jesperem Karlstroemem. - Żartujesz sobie, k***a, czy co?! - zapytał piłkarz Lecha po otrzymaniu żółtej kartki. - Powiedz to jeszcze raz! Powiedz to jeszcze raz! Powiedz to jeszcze raz! Nie masz jaj, co? - odpowiedział mu Marciniak.

Pokazano też sytuację, w której Marciniak zwraca uwagę piłkarzowi Warty Wiktorowi Pleśnierowiczowi. - Stój! Co ty, k***a, robisz?! Odkopnij jeszcze raz piłkę... Bo za faul puszczę, a za g***o dam kartkę! - pogroził mu palcem sędzia.

W ostrych słowach zwrócił się też do Łukasza Bejgera ze Śląska Wrocław. - A co ci jest, k***a?! A co ci jest, pytam się? Nie umiesz normalnie powiedzieć, tylko krzyczysz?! Czy ja do ciebie krzyczę?! - krzyczał na Bejgera Marciniak. - Ale bo pan mnie nie słyszy - próbował się bronić obrońca. - Nie, ja na ciebie się patrzyłem! Dawaj zmianę!

Wielu kibiców i ekspertów zwróciło uwagę, że tak agresywne i prowokacyjne zachowanie nie przystoi Szymonowi Marciniakowi.

"Nie wiem, czy ten fragment ma budować autorytet Marciniaka. Dla mnie to jest niedopuszczalne i skandaliczne zachowanie sędziego, prowokuje zawodnika. Pytając 'nie masz jaj?' pokazuje niestety, że sam ich nie ma, bo wie doskonale, że Karlstroem nie może mu nic powiedzieć" - pisze dziennikarz Marek Wawrzynowski.

Arbitra w dyskusji z dziennikarzem broni były sędzia Marcin Borski. "To nie jest zajęcie dla potulnych chłopczyków. Trzeba sobie jakoś radzić. Mi kiedyś trener Kasperczak powiedział, że to nie Wersal i oni dużo gorzej do siebie na treningach mówią, więc żółte kartki za pyskówki są niepotrzebne. Raczej ten Karlstroem się po meczu nie popłakał" - napisał w odpowiedzi.

Głosów krytyki jest jednak znacznie więcej. "Nigdy w życiu nie chciałbym się spotkać z Szymonem Marciniakiem na boisku. Dla mnie to jest kompromitujący materiał, przede wszystkim przy sytuacji z Jesperem" - stwierdził Jan Piekutowski z Meczyków.

"Albo celowo wybrane właśnie takie wycinki, żeby zrobić zasięgi, albo ktoś pomylił odwagę z odważnikiem i myśli, że tak wzbudza się RESPEKT na boisku" - napisał Hubert Michnowicz.