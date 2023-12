VAR pomógł Legii po błędzie liniowego. Dwa gole w Warszawie

Legia kilka dni temu świętowała awans do 1/16 LKE po pokonaniu AZ Alkmaar 2:0, ale musiała błyskawicznie zejść na ziemie i wrócić do codzienności ligowej, gdyż ta ostatnio nie była korzystna dla podopiecznych Kosty Runjaicia. Zwłaszcza w spotkaniach domowych, albowiem wicemistrzowie Polski nie wygrali czterech ostatnich meczów u siebie w Ekstraklasie. Przed pierwszym gwizdkiem jej strata do liderującego Śląska wynosiła aż 12 punktów, ale podopieczni Jacka Magiery mają rozegrane dwa spotkania więcej. Natomiast Cracovia również znajdowała się pod sporą presją, gdyż nie wygrała od ośmiu kolejek i walczyła o opuszczenie strefy spadkowej przed rundą wiosenną.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport, w którym piją na potęgę. "Tu alkohol nie jest zakazany"

Pierwsza połowa "dla koneserów"

Szkoleniowiec gości Jacek Zieliński od pierwszej minuty wystawił raptem trzech graczy nastawionych na ofensywę, co miało spory wpływ na jakość widowiska. Cracovia przyjmowała Legię na własnej połowie, rzadko wyprowadzając kontry, natomiast gospodarze mieli problemy z atakiem pozycyjnym. Pierwszy celny strzał dopiero w 30. minucie oddał Patryk Kun, lecz był to wynik błędu w wybiciu piłki przez Ghitę. Sposób atakowania podopiecznych Kosty Runjaicia ograniczał się do dośrodkowań Josue czy też Wszołka, ale goście mieli we własnym polu karnym aż trzech rosłych stoperów, którzy neutralizowali potencjalne zagrożenie.

Do przerwy nie było absolutnie żadnego momentu, który mógłby poderwać publikę przy ulicy Łazienkowskiej czy też pozwolił komentatorom na podniesienie głosu. Cracovia notowała raptem 62 proc. celności podań. Natomiast Legia wypadała pod tym względem równo słabo - 79 proc. przy 72 proc. posiadania piłki. Wskaźnik ten mocno obniżyły niecelne dośrodkowania.

Raptem kilkanaście sekund po zmianie stron Legia potrzebowała, aby wykonać ogromny krok w kierunku trzech punktów. Z prawej strony po raz kolejny dośrodkowywał Wszołek. Istotną rolę odegrał wbiegający Muci, który uprzedził wychodzącego z bramki Madejskiego, przez co Patryk Kun nie miał żadnych problemów, aby z kilku metrów trafić do siatki i dać prowadzenie stołecznej drużynie. Sędzia liniowy pierwotnie zasygnalizował spalonego, ale analiza VAR potwierdziła, że bramka padła zgodnie z przepisami.

Zdobyta bramka wcale nie otworzyła nam spotkania, choć trzeba przyznać, że widowisko było odrobinę atrakcyjniejsze niż pierwszy trzy kwadranse. Okazje na podwyższenie wyniku mieli Wszołek oraz Gual, lecz obaj podjęli złe decyzje w polu karnym gości. Natomiast Cracovia wciąż była całkowicie bezbarwna w ofensywie.

Podopieczni Jacka Zielińskiego w końcówce trochę odważniej ruszyli do przodu, ale to otworzyło przestrzenie dla kontry dla Legii. Po jednej z nich podyktowany został rzut karny, gdyż podanie przed bramkę Cracovii ręką zablokował Kamil Glik. Przewinienie nie podlegało dyskusji, a drugiego gola dla Legii z jedenastu metrów strzelił Blaz Kramer. To trafienie już definitywnie zamknęło nam emocje w tym spotkaniu. Legia wygrała z Cracovią 2:0, ale to nie koniec roku dla niej, gdyż w środę ponownie zmierzy się z krakowianami. Tym razem na wyjeździe.