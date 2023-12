Sceny w Ekstraklasie! Katastrofa Lecha w 96. minucie! [WIDEO]

Starcie w Radomiu już przed pierwszym gwizdkiem generowało sporo emocji. Jednym z powodów była niedawna nominacja na szkoleniowca gospodarzy Macieja Kędziorka, który ostatni czas spędził w Lechu Poznań - najpierw jako asystent Macieja Skorży, a później Johna van den Broma. Holender stracił współpracownika, a niebawem może także pożegnać się z posadą, albowiem "Kolejorz" po haniebnym odpadnięciu z europejskich pucharów nie prezentuje się zgodnie z oczekiwaniami, mimo mniejszej intensywności gier.

John van den Brom w ostatnich tygodniach znajduje się pod sporą presją ze strony kibiców i dziennikarzy, jednakże nie radzi sobie z nią zbyt dobrze. Efektem tego było starcie z przedstawicielami mediów na konferencji prasowej przed meczem z Radomiakiem, podczas której Holender był bardzo zirytowany na pytania dziennikarzy o słabą dyspozycję jego piłkarzy. Van den Brom w starciu w Radomiu sięgnął po być może ostatnie koło ratunkowe - zdecydował się na wystawienie w pierwszym składzie Bartosza Salamona, który od kwietnia pozostawał zawieszony za pozytywny wynik testu antydopingowego. Ośmiomiesięczna dyskwalifikacja wygasła mu raptem trzy dni temu, więc niektórzy odebrali to jako akt desperacji trenera, będącego prawie na wylocie.

Pierwsza połowa pod znakiem fauli. Gospodarzy obudził nagły gol

Pierwsze dwadzieścia minut tego spotkania najlepiej podsumowuje fakt, iż oglądaliśmy więcej żółtych kartek od jakichkolwiek strzałów. Żaden zespół nie miał większej kontroli nad meczem. Gra była szarpana, mało płynna. Dominował gwizdek arbitra, o czym świadczy również statystyka fauli. W pierwszej połowie było ich w sumie aż 23.

Nic na to nie zapowiadało, ale w 30. minucie Lech w końcu przyspieszył. Będący pod polem karnym rywala Karlstrom dograł do wolnego na prawej stronie do Pereiry, a Portugalczyk, słynący z dobrego podania, pasem po ziemi obsłużył na piątym metrze Kvekveskiriego. Gruzin odpowiednio dostawił wewnętrzną część stopy i dał Lechowi prowadzenie.

Bramka zdecydowanie otworzyła nam to spotkanie. W ciągu kilku minut przed szansą stanęli Donis głową, Kvekveskiri sprzed pola karnego, ale najlepszą okazję miał Semedo. Skrzydłowy gospodarzy otrzymał podanie na wolne pole, minął wychodzącego z bramki Mrozka, jednakże nie zdołał nawet oddać celnego strzału! Być może wpływ na to miał asekurujący Czerwiński. Pod koniec pierwszej połowy golkipera "Kolejorza" mógł zaskoczyć jeszcze Pedro Henrique, ale czynił to bezskutecznie. Goście zeszli na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem. Nie mogli być jednak spokojni, gdyż po golu Radomiak zaczął grać lepiej.

Gospodarze nie wykorzystali swoich dobrych momentów i po zmianie stron zostali za to skarceni. W 50. minucie długo przy piłce utrzymywał się Lech. Konstruował akcję od tyłu, aż w końcu Velde poczekał na obieg Czerwińskiego. Centra dzisiejszego lewego obrońcy nie znalazła jeszcze partnera, ale do wybitej piłki pierwszy dopadł Joel Pereira, uprzedzający rywala. Portugalczyk nawinął kolejnego obrońcę i lewą nogą uderzył pod poprzeczkę. To dopiero drugi mecz w tym sezonie Ekstraklasy, w którym Lech zdobywa więcej niż jedną bramkę na boisku rywala. Pierwszy miał miejsce na inauguracje w Gliwicach.

Co to była za końcówka! Czerwona kartka zmieniła obraz gry

W przeciwieństwie do pierwszej połowy gol zamroził nam to spotkanie. Jednak tylko do 65. minuty. Wtedy to drugą żółtą kartkę obejrzał Jesper Karlstrom. Po raz kolejny faulowany był Rafał Wolski, który wywalczył wykluczenie z gry rywala. Lech przez pół godziny musiał grać w osłabieniu.

Podopieczni Macieja Kędziorka ze swojej przewagi zaczęli korzystać dopiero w ostatnim kwadransie. Najpierw w polu karnym padł Dawid Abramowicz. Długo sprawdzane na VARze było jego starcie z Bartoszem Salamonem, ale ostateczny werdykt oznaczał brak rzutu karnego. Lewy defensor gospodarzy jednak się nie zraził i kontynuował ofensywne próby. W 79. minucie znalazł się na jedenastym metrze od bramki Mrozka. Otrzymał podanie z prawej strony od Jana Grzesika i kapitalnym strzałem pod poprzeczkę zmniejszył rozmiary prowadzenia gości. Wiadomo było, że końcówka będzie gorąca. Błyskawicznie chciał odpowiedzieć Lech. Do siatki trafił rezerwowy Sobiech, ale na minimalnym spalonym był asystent Marchwiński. Tutaj również analiza trwała kilka chwil. Potrzymana została decyzja z boiska.

Radomiak w doliczonym czasie gry zamknął Lecha w zasadzie w ich polu karnym i dopiął swego w 96. minucie! To było już rozpaczliwe wstrzelenie piłki w szesnastkę, a tam najprzytomniej zachował się Leandro Rocha, który mimo obecności Mihy Blazicia na plecach dał radę oddać strzał z piątego metra, zaskakując Bartosza Mrozka.

Chwilę później wybrzmiał ostatni gwizdek - remis 2:2. Czy to był koniec Johna van den Broma w Lechu? Wiele na to wskazuje, a tak stracone punkty mogą być gwoździem do trumny. To nie pierwszy raz, gdy "Kolejorz" wypuszcza wysokie prowadzenie.