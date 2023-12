Pogoń przegrywała, ale Kamil Grosicki znów to zrobił. Co za gol! [WIDEO]

Pogoń Szczecin pokonała na wyjeździe ekipę Widzewa Łódź i przynajmniej do niedzieli zachowa czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy. Jedną z głównych postaci tego starcia był Kamil Grosicki. Jego wyrównujący gol dał drużynie niesamowity impuls.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki talent z Serie A chce grać dla kadry Polski. "Będę gotowy"

Idealna reakcja Pogoni. Szybka odpowiedź. Kamil Grosicki wciąż to ma

Mecz od początku był bardzo intensywny. Już po pierwszym kwadransie urazu bez kontaktu z rywalem nabawił się stoper Widzewa Ibiza. Chwilę później zmienił go Andrejs Ciganiks. Łotysz jeszcze przed pokazał swoją przydatność. W 43. minucie kapitalnie wypatrzył Frana Alvareza. Zagrał mu szybką, płaską piłkę po skosie. Ten rozpędził się, wbiegł w pole karne i uderzył po ziemi w róg bramki Cojocaru. Widzew wyszedł na 1:0.

Na odpowiedź Pogoni nie trzeba było długo czekać. Goście zaledwie po czterech minutach (w drugiej doliczonej do I połowy) przeprowadzili kapitalną akcję. Gamboa idealnie wypatrzył wchodzącego w szesnastkę Gorgona. Odegrał sprytnie po ziemi. Doświadczony Austriak efektownym zwodem przełożył sobie piłkę na lewą nogę, czym wymanewrował Luisa Silvę i zostawił ją Grosickiemu. Reprezentant Polski bez przyjęcia zdecydował się na strzał i trafił idealnie między nogami Henrika Ravasa.

Dla Kamila Grosickiego był to już ósmy gol w tym sezonie ekstraklasy. Jak zauważył dziennikarz Canal + Sport Krzysztof Marciniak od początku poprzedniego uzbierał ich aż 21. Do tego dołożył 16 asyst.

Cenna wygrana Pogoni Szczecin. Jak odpowiedzą Legia i Raków?

Na tym Pogoń nie poprzestała. Jeszcze przed przerwą miała wyborną okazję, by wyjść na prowadzenie. Akcję prawym skrzydłem przeprowadził Biczachczian, wyłożył futbolówkę do stojącego pod bramką Koulourisa, ale tym razem genialnie interweniował estoński bramkarz. Napastnik nie poddawał się i chwilę później oddał jeszcze groźny strzał sprzed szesnastki, ale bardzo niecelny.

Wystarczyło osiem minut i goście dopięli swego. Gorgon odegrał do skrzydła do Wahlqvista, a ten podciągnął akcję pod końcową linię i wycofał do Koulourisa. 27-latek przyjął i potężnie huknął na bramkę. Piłka po jego strzale odbiła się jeszcze od nogi Marka Hanouska i poszybowała w samo okienko.

Więcej bramek już nie padło. Tuż przed końcem ekipę Pogoni postraszyli Paweł Zieliński i Dominik Kun, ale udało im się wywalczyć tylko rzut rożny. Chwilę przed końcowym gwizdkiem groźny strzał oddał jeszcze Jordi Sanchez, ale nie dość, że obronił Cojocaru, to jeszcze Hiszpan był na spalony,

Ostatecznie Pogoń wygrała na wyjeździe 2:1 i awansowała na czwarte miejsce w tabeli. W tym momencie ma 30 punktów i o jeden punkt wyprzedza Raków Częstochowa i Legię Warszawa. Oba te zespoły swoje mecze rozegrają w niedziele. Widzew z dorobkiem 22 punktów zajmuje 11. pozycję. Liderem pozostaje Śląsk Wrocław.