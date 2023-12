Przełom! Ważny sygnał dla Probierza. Wielki powrót

13 kwietnia tego roku tuż przed domowym meczem z Fiorentiną w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy Lech Poznań poinformował, że w wyniku testu antydopingowego w organizmie Bartosza Salamon wykryto niedozwoloną substancję - diuretyk. Ostateczną decyzję co do jego zawieszenia podjęto dopiero pod koniec listopada, ale były to dobre informacje, gdyż środkowy obrońca został ukarany ośmiomiesięczną dyskwalifikacją, licząc od momentu pierwotnego zawieszenia.

Ostatnia deska ratunku van den Broma

Oznaczało to, że mógł wrócić do gry jeszcze w ostatnim spotkaniu w tym roku przeciwko Radomiakowi, które odbędzie się w sobotę 16 grudnia o godz. 20:00. - Kiedy poznałem werdykt, byłem szczęśliwy, bo czekaliśmy na ten moment. Następnym krokiem było zobaczenie, jak wygląda w treningu, jak się czuje. Będzie w zespole na sobotę - mówił na konferencji przedmeczowej trener poznaniaków John van den Brom, którego posada wisi na włosku i negatywny wynik w meczu w Radomiu może powodować jego zwolnienie, gdyż lechici grają poniżej swojego potencjału.

- On był zdrowy cały czas, pracował bardzo ciężko indywidualnie. Bartek jest fizycznie teraz w lepszej formie niż w kwietniu. To pokazuje, jak dużo zrobił przez ten czas. Czy jest gotowy na 90 minut? Tego nie wiem - dodawał wówczas Holender, pozostawiając wątpliwości, które zostały rozwiane na półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem, gdy opublikowany został skład. W podstawowej jedenastce znalazł się Bartosz Salamon.

Skład Lecha na mecz z Radomiakiem Radom: Mrozek - Pereira, Salamon, Milić, Czerwiński - Hotić, Murawski, Karlström, Velde - Kvekve, Marchwiński

Lech jest trzeci w tabeli Ekstraklasy. Po 18. kolejkach ma na swoim koncie 32 punkty. Natomiast jego sobotni rywal Radomiak zajmuje 9. miejsce z 23 punktami. Niedawno doszło tam do zmiany trenera. Ich nowym szkoleniowcem został Maciej Kędziorek, dotychczasowy asystent Johna van den Broma.