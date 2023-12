Legia szykuje pierwszy zimowy transfer. Najlepszy strzelec zespołu. Lech też go chciał

Legia Warszawa w ostatni czwartek zapewniła sobie awans do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. W tabeli ekstraklasy zajmuje jednak dopiero szóste miejsce. Zarówno pod kątem gry w Europie, jak i walki o ligowe podium będzie potrzebowała wzmocnień. Tuż przed rozpoczęciem zimowego okienka napłynęły obiecujące informacje ze Słowenii. Zdaniem tamtejszych mediów do zespołu ze stolicy już wkrótce może dołączyć zawodnik z przeszłością w Juventusie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki talent z Serie A chce grać dla kadry Polski. "Będę gotowy"

Nadchodzi wielki transfer Legii? Słoweńscy nie mają wątpliwości. "Już niedługo zaprezentują ofertę"

Chodzi o napastnika tamtejszego NK Maribor Arnela Jakupovicia. Takie rewelacje przekazał słoweński portal Ekipa24.si. - Polski gigant wysłał swojego przedstawiciela na ostatnie derby, a ten był usatysfakcjonowany tym, co zobaczył. A ponieważ trener Kosta Runjaić nie kryje chęci zobaczenia w szatni tego zawodnika, możemy spodziewać się, że Polacy już niedługo odwiedzą Maribor i zaprezentują ofertę - czytamy.

Arnel Jakupović to w tym momencie najlepszy strzelec drużyny z Mariboru. W 14 meczach tego sezonu ligi słoweńskiej zdobył sześć bramek, do tego dołożył dwa trafienia w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. 25-latek wyceniany jest na 600 tys. euro. W przeszłości zanotował 16 występów i strzelił sześć goli w barwach austriackiej drużyny narodowej do lat 21. Poza tym pół roku (od stycznia do czerwca 2018 r.) spędził na wypożyczeniu w ekipie Juventusu do lat 19. Poza tym był zawodnikiem takich klubów, jak Austria Wiedeń, Empoli, czy NK Domzale, skąd przeniósł się do Mariboru latem 2020 r.

Jakupovic nie jest w Polsce postacią anonimową. W styczniu tego roku polskie media łączyły go z Lechem Poznań. Do transferu jednak nie doszło. Jeżeli Legia Warszawa faktycznie zdecyduje się na tego gracza, będzie musiała sięgnąć do kieszeni. Kontrakt 25-latka z Mariborem obowiązuje do końca maja 2025 r.