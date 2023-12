Van den Brom nie wytrzymał na konferencji. "Nie będę z wami dyskutował"

Lech Poznań przeżywa fatalny okres. Nie dość, że na początku października został rozbity w Szczecinie przez Pogoń 0:5, to ostatnio przegrał zarówno z Widzewem Łódź (1:3), jak i Piastem Gliwice (0:1). Po niedzielnej porażce media zaczęły spekulować na temat odejścia trenera Johna van den Broma, a niektórzy dziennikarze dosłownie zwolnili już szkoleniowca. "Good bye, John" - napisał Samuel Szczygielski z Meczyki.pl.

John van den Brom zabrał głos nt. przyszłości w Lechu. "Nie padło ani jedno słowo o mnie"

Dodatkowo niedługo później Dawid Dobrasz napisał, że władze Lecha właściwie już od dłuższego czasu rozglądają się za nowym trenerem. Mało tego, rzekomo Holender pozostaje na stanowisku tylko dlatego, że na rynku nie ma żadnego godnego następcy.

Podczas konferencji prasowej przed sobotnim spotkaniem z Radomiakiem Radom szkoleniowiec został zapytany o plotki na temat jego zwolnienia. - Co mam odpowiedzieć? Razem jako zespół, piłkarze, sztab szkoleniowy i klub pracujemy ciężko, by poprawić naszą sytuację. Jeśli przegrywasz dwa mecze u siebie, to zawsze jest smutne. Jako trener muszę wykonać swoją robotę. Nasze ambicje i cele się nie zmieniają. Na pewno do końca będziemy walczyć o trofea, bez względu na to, co teraz myślicie - powiedział, cytowany przez "Głos Wielkopolski".

Van den Brom zaznaczył, że codziennie rozmawia zarówno z prezesem Lecha Piotrem Rutkowskim, jak i dyrektorem sportowym Tomaszem Rząsą. Podkreślił również, że podczas spotkań z władzami klubu nie otrzymał żadnego ultimatum.

- Mogą zagwarantować, że na żadnym, żadnym z takich spotkań, nigdy, powtórzę nigdy, nie poruszano tematu mojej pozycji. Nie padło ani jedno słowo o mnie. Zawsze dotyczyły one drużyny, naszego programu, akademii i wszystkich spraw z tym związanych. Powtórzę, rozmawiamy z Piotrem i Tomkiem codziennie, bo każdego dnia jesteśmy wszyscy w klubie. Wspólnie jemy śniadania, na których dyskutujemy o naszej grze, problemach zespołu, wyrażamy swoje rozczarowanie, bo także ja, po porażkach jestem bardzo rozczarowany - przekazał.

Van den Brom nie wytrzymał podczas konferencji. "Nie będę z wami dyskutował"

Na koniec jeden z dziennikarzy poruszył kwestie statystyk Lecha m.in. dotyczących oczekiwanych goli (xG) i xG bramek straconych. Zauważył, że są one bardzo zbliżone, choć nie powinno to tak wyglądać, na co wyraźnie oburzył się trener.

- Nie potrzebuje oglądać tych wykresów. Sami robimy analizy, nie będę na ten temat z wami dyskutował. (...) Przyczepiacie się do rzeczy negatywnych, taka rozmowa mnie nie interesuje. (...) Nie potrzebuje żadnych dodatkowych negatywnych, krytycznych nacisków czy też opinii dziennikarzy, czy też kibiców, bo wszyscy w sztabie i także piłkarze, wiemy, jakie są nastroje - podsumował.

Po 18 kolejkach Lech zajmuje trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 32 punktów. Sobotnie spotkanie z Radomiakiem rozpocznie się o godzinie 20:00.