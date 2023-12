Magiera stawia sprawę jasno. Kapitalne wieści dla lidera Ekstraklasy

To był mecz dwóch różnych połówek. W pierwszej to Zagłębie miało przewagę i powinno prowadzić, ale Marko Poletanović i Dawid Kurminowski nie potrafili znaleźć sposobu na Rafała Leszczyńskiego. Drugą znakomicie rozpoczął Śląsk i już w 46. minucie objął prowadzenie po premierowym golu Michała Rzuchowskiego. Na 2:0 podwyższył niezawodny Erik Exposito. Gol kontaktowy Juana Munoza na nic się zdał i to wrocławianie cieszyli się ze zwycięstwa w derbach.

Liderzy zostaną we Wrocławiu

Zwycięstwa, które mimo pozycji obu zespołów, oczywiste nie było. Licząc wczorajszy mecz Śląsk wygrał tylko 2 z ostatnich 10 starć z Zagłębiem. W jednym i drugim WKS prowadził Jacek Magiera. Szkoleniowiec wrocławian na pomeczowej konferencji prasowej odpowiedział na pytania dziennikarzy. Częstochowianin zapowiedział, że zimą z klubu nie odejdzie żaden zawodnik. To deklaracja o tyle istotna, że po udanej rundzie chętnych na piłkarzy Śląska nie brakuje.

"Kończymy rok jako lider, cieszymy się, ale nie osiadamy na laurach. Widzę potrzebę wzmocnień, ale zmian nie będzie wiele. Chcemy przede wszystkim zatrzymać kluczowych piłkarzy. Mam prawo weta, jak przy transferze Erika latem. Liderzy zostaną w klubie." - powiedział Magiera.

Klub chce myśleć długofalowo. Nowe kontrakty Rafała Leszczyńskiego i Petra Schwarza mówią same za siebie. We Wrocławiu wierzą, że na przyszły sezon uda się także zatrzymać Nahuela Leivę i Erika Exposito. Z jednym i drugim toczą się już rozmowy. Kontrakty kończą się także Aleksowi Petkowowi i Martinowi Konczkowskiemu, ale mają w nim zawarte opcje przedłużenia wynikające z liczby rozegranych meczów lub minut. Podobnie rzecz ma się z Kennethem Zohore i Mateuszem Żukowski.

Śląsk po 19 kolejkach ma na swoim koncie 41 punktów i jest liderem tabeli. Liderem klasyfikacji strzelców jest Erik Exposito. Kapitan Śląska zdobył już 14 goli i pewnym krokiem zmierza po pierwszą koronę w swojej karierze.