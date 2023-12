A jednak! Decyzja o karze dla AZ Alkmaar za mecz z Legią nie spodobała się w Polsce

Cofnijmy się do 5 października, gdy Legia przegrała na wyjeździe z AZ Alkmaar 0:1 po golu Vangelisa Pavlidisa. Po ostatnim gwizdku drużyna przyjezdnych - ze względu na chaotyczne decyzje holenderskiej policji - miała problem z opuszczeniem stadionu w Alkmaar.

Ale to dość dość łagodne określenie, bo doszło do przepychanek pomiędzy niektórymi zawodnikami a ochroną i policją. Mało tego! Funkcjonariusze zatrzymali dwóch piłkarze Legii - Radovan Pankov i Josue (ten pierwszy będzie sądzony przez holenderski wymiar sprawiedliwości). A gdy w zaognionej sytuacji interweniować próbował prezes Dariusz Mioduski, to... został zaatakowany przez policjantów.

Jak poinformował serwis Legionisci.com, UEFA podjęła właśnie decyzję dotyczącą ukarania AZ Alkmaar. "Za brak zapewnienia bezpieczeństwa zespołu gości oraz brak porządku na meczu" AZ zostało ukarane jedynie karą finansową o wysokości 40 tys. euro.

- Szkoda, że nie kazali im po 20 pompek zrobić - ironizuje Przemysław Langier z goal.pl.

- Najlepsza definicja stwierdzenia "kara niewspółmierna do winy". Żenada. No, ale następny mecz AZ w europejskich pucharach za jakieś siedem miesięcy... - pisze Robert Błoński z "Przeglądu Sportowego".

- To jest skandal UEFA - napisał Samuel Szczygielski z portalu meczyki.pl.

- To byłoby śmieszne, gdyby nie było tak bardzo żenujące… - pisze Piotr Kamieniecki z TVP Sport.

- Co za absurd. Race > pobity właściciel klubu i aresztowani piłkarze - dodał Sebastian Staszewski z TVP Sport.

A jak UEFA karała Legię?

Za ten sam mecz Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA ukarała Legię za jej kibiców tak, że warszawski klub musiał zapłacić 15 tys. euro, a kibice dostali zakaz wyjazdowy na jedno spotkanie.

To i tak nic w porównaniu do kary dla stołecznego klubu za przepychanki pomiędzy warszawskimi kibicami a policją w Birmingham przy okazji meczu z Aston Villą (1:2). Za te wydarzenia Legia musi zapłacić aż 100 tys. euro, a jej kibiców ominie pięć spotkań wyjazdowych w europejskich pucharach.

Wiadomo, że jeden z nich to będzie wiosenne spotkanie 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Po czwartkowym zwycięstwie nad AZ Alkmaar w Warszawie (2:0) Legia w bardzo dobrym stylu awansowała do fazy pucharowej. W poniedziałek pozna rywala.