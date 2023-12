Emocje były do końca, ale lider ekstraklasy pozostanie na szczycie do rundy wiosennej

W swoim ostatnim meczu w 2023 roku Śląsk Wrocław walczył o to, by przypieczętować pozycję lidera ekstraklasy na przerwę zimową. Zespół Jacka Magiery nie miał jednak łatwego zadania. Nie dość, że mierzył się na wyjeździe w derbach z Zagłębiem Lubin, to jeszcze musiał czynić to bez całego podstawowego środka pola. Kontuzjowany jest bowiem Peter Pokorny, Patrick Olsen zawieszony za żółte kartki, a ostatni mecz dyskwalifikacji za czerwoną kartkę musiał odcierpieć Matias Nahuel Leiva.

Erik Exposito znów strzela! Wiemy, kto będzie liderem ekstraklasy na koniec 2023 roku

Te osłabienia były bardzo widoczne na murawie, gdzie Śląsk dał się zdominować lokalnemu rywalowi. W pierwszej połowie lider ekstraklasy zdołał oddać tylko jeden strzał, ale mizerną próbę z dystansu Mateusza Żukowskiego w 20. minucie bardzo pewnie wyłapał Jasmin Burić.

Zagłębie miało z gry znacznie więcej. Szczególnie aktywny był serbski pomocnik Marko Poletanović, który już w 5. minucie miał dobrą okazję do strzelenia gola, jednak jego uderzenie z 11 metrów, także po interwencji Łukasza Bejgera, obronił Rafał Leszczyński. Ten sam Poletanović chwilę później mógł zdobyć bramkę strzałem z powietrza po centrze Kacpra Chodyny, jednak niepilnowany w dobrej sytuacji spudłował. Paradoksalnie najbliżej szczęścia Serb był w 32. minucie, gdy uderzył na bramkę z dużego dystansu, ale piłka o centymetry minęła okienko bramki Śląska.

To nie były jedyne okazje Zagłębia przed przerwą. Dwa niezłe strzały z dystansu oddał Damian Dąbrowski, a już w końcówce pierwszej części gry efektownie przewrotką strzelał Dawid Kurminowski, jednak Leszczyński świetnie odbił piłkę.

Śląsk Wrocław miał ogromny problem w środku pola, a rozwiązaniem Jacka Magiery na taki stan rzeczy była podwójna zmiana w przerwie. Na placu gry pojawili się Aleksander Paluszek oraz Michał Rzuchowski, co skutkowało także przejście na system z trójką stoperów.

Ten manewr okazał się świetny w skutkach, bo już w pierwszej akcji po przerwie piłkę w pole karne dośrodkował Patryk Janasik, naciskany przez Erika Exposito Luis Mata wybił piłkę na nogę Michała Rzuchowskiego, a ten strzałem z powietrza w pierwszym kontakcie z piłką zaskoczył Jasmina Buricia i otworzył wynik meczu.

Śląsk rozochocił się strzelonym golem i dążył po kolejne trafienia. Najpierw po dośrodkowaniu Erika Exposito w dobrej sytuacji do bramki nie potrafił trafić głową Martin Konczkowski, który uderzył praktycznie w ręce Jasmina Buricia. Chwilę później swoją szansę miał Petr Schwarz, który z kilku metrów wyraźnie spudłował.

Zagłębie było po przerwie bardzo mizerne. A Śląsk Wrocław na kwadrans przed końcem dobił swojego przeciwnika. Po dobrym kontrataku wrocławian Martin Konczkowski dośrodkował na głowę Piotra Samca-Talara i choć jego strzał obronił Jasmin Burić, to przy dobitce Erika Exposito był bezradny i po 14. trafieniu w sezonie Hiszpana było 0:2.

Lubinianie wyglądali słabo, ale w 84. minucie zdołali zmniejszyć dystans do rywala. Po prostopadłym podaniu Serhija Bułecy świetny strzał z pierwszej piłki Juana Munoza dał gospodarzom gola kontaktowego. Zagłębie naciskało do końca w poszukiwaniu bramki wyrównującej, ale defensywa Śląska zdołała skutecznie odeprzeć te ataki i wynik już się nie zmienił.

Śląsk Wrocław ostatecznie wygrał na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 2:1, rewanżując się "Miedziowym" za dwie porażki doznane w meczach z tym rywalem w 2023 roku. Piłkarze Jacka Magiery mają już na swoim koncie 41 punktów i pewne jest, że spędzą przerwę zimową na fotelu lidera ekstraklasy. Zagłębie kończy rundę z 25 punktami i nie wyżej niż na ósmym miejscu w tabeli.