Raz, dwa i trzy. Drużyna z ekstraklasy pięknie uczciła 75-lecie klubu! [WIDEO]

Ostatnia przed przerwą zimową kolejka ekstraklasy rozpoczęła się w piątkowy wieczór w Zabrzu, gdzie zarówno dziewiąty Górnik, jak i trzynasta Warta Poznań miały nadzieje na udane zakończenie rundy i oddalenie się od strefy spadkowej. Przed tym meczem zabrzanie mieli nad szesnastą Cracovią pięć, a poznaniacy zaledwie jeden punkt przewagi.

Raz, dwa i trzy. Górnik Zabrze gromi Wartę Poznań na 75-lecie klubu

Górnik Zabrze tym meczem świętował także 75-lecie swojego istnienia. W związku z tym na trybunach kibice gospodarzy stworzyli okolicznościową oprawę, a Górnik wystąpił w specjalnych koszulkach z tej okazji.

Co ważne, zawodnicy Jana Urbana umieli także klubowe święto uczcić zwycięstwem. Choć pierwsze minuty tego spotkania toczyły się raczej pod dyktando Warta, tak to Górnicy otworzyli wynik w 28. minucie. Po długim, choć niezbyt dokładnym podaniu Lukasa Podolskiego fatalne nieporozumienie Bogdana Tiru z Adrianem Lisem pozwoliło trafić do pustej bramki Japończykowi Daisuke Yokocie.

Japończyk po zdobytym trafieniu stanął na bandę i zaprezentował kibicom Górnika swoją koszulkę. W tygodniu Yokota przedłużył swój kontrakt z Górnikiem do 2026 roku, ale niewykluczone, że tylko po to, żeby zimą zostać sprzedanym i pozwolić Górnikowi zarobić na nim spore pieniądze. Jego zachowanie po strzelonym golu może też to sugerować, jako że pomocnik Górnika obejrzał za to czwartą żółtą kartkę, przez co na pewno nie zagra w pierwszym meczu wiosny z Piastem Gliwice.

Tuż po przerwie Górnik błyskawicznie podwyższył prowadzenie. Daisuke Yokota do strzelonego gola dołożył znakomitą asystę i w 47. minucie zagrał idealnie prostopadłe podanie do Adriana Kapralika, a ten wykorzystał sytuację sam na sam z Lisem.

I choć Warta przez cały mecz szukała bramki, tak z trudem przychodziło jej zagrażanie bramki Daniela Bielicy. Wobec tego zwycięstwo Górnika nie było zagrożone, a co więcej - gospodarze w doliczonym czasie gry dołożyli trzecią bramkę. Tym razem dobrą akcję rezerwowych - Sebastiana Musiolika i Felipe Nascimento - wykończył Lukas Podolski i to jemu przypadło zdobycie ostatniej bramki dla Górnika Zabrze w 2023 roku.

Górnik pewnie pokonał Wartę Poznań 3:0 i z 26 punktami awansował na siódme miejsce w tabeli ekstraklasy. Warta z kolei wciąż ma 19 punktów i musi oglądać się za siebie, bo niekorzystne wyniki bezpośrednich rywali z dołu tabeli mogą sprawić, że na koniec roku drużyna Dawida Szulczka zsunie się do strefy spadkowej.