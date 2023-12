Podolski nie wytrzymał: Ludzie dzwonią do mnie z Niemiec, nawet Turcji i pytają, co się dzieje

Górnik Zabrze ma ostatnio same problemy. Zaledwie tydzień temu z funkcji prezesa zrezygnował Adam Matysek. Nieco wcześniej odeszli również dyrektor sportowy Łukasz Milik oraz rzecznik prasowy Konrad Kołakowski. W dodatku na jaw wyszło, że w opłakanym stanie są także klubowe finanse. Do tego stopnia, że piłkarze nie otrzymują na czas wynagrodzeń. Sytuację wokół Górnika w ostrych słowach skrytykował jego kapitan Lukas Podolski.

Lukas Podolski ostrzega. Katastrofa Górnika Zabrze. "Ludzie pytają, co się dzieje"

14 grudnia zespół z Zabrza obchodzi 75-lecie istnienia. Wielkiego świętowania jednak nie ma, podobnie jak w przypadku niedawnej barbórki, która przez lata była dla klubu dniem szczególnym. To poważna rysa na jego wizerunku. - Obraz Górnika jest katastrofalny. Ten klub nie powinien tak wyglądać. Ludzie dzwonią do mnie z Niemiec, nawet Turcji i pytają, co się dzieje. Ten wizerunek musi się zmienić, bo może się odbić negatywnie w przyszłości, kiedy agenci piłkarzy będą im odradzać podpisywanie tu kontraktów - skarżył się Polskiej Agencji Prasowej Podolski, cytowany przez Polsat Sport.

Były mistrz świata po raz kolejny nie krył rozczarowania. Sam dostrzega zmarnowany potencjał i coraz mniejsze zainteresowanie kibiców. - Kiedy podpisywałem kontrakt (lipiec 2021 - przyp.red.) pokazano mi plan marketingowy. Wszystko na kartce fajnie wyglądało, ale dużo z tego nie wyszło. Niewiele się dzieje z wykorzystaniem marki Lukasa Podolskiego - zauważył po raz kolejny.

Lukas Podolski uderza we władze Górnika. "Trudno tak pracować"

Ujawnił też, że osobiście pomaga w poszukiwaniu nowego właściciela Górnika. Obecnie klub należy do miasta Zabrze. Sposób, w jaki jest teraz zarządzany, również nie podoba się Podolskiemu. Według niego w zespole zachodzi zbyt wiele zmian. - Jestem tu dwa i pół roku, a miałem w tym czasie czterech prezesów, być może przyjdzie piąty. Trudno tak pracować. Górnik to fajna marka, ma duży potencjał, by ją znów rozwinąć. Nie wiem, jakie są długi, ile trzeba za klub zapłacić, ile do niego włożyć - podsumował.

Mimo kiepskiej sytuacji wizerunkowej Górnik w ekstraklasie nie spisuje się źle. Zgromadził do tej pory 23 punkty i w tabeli zajmuje dziewiąte miejsce. W piątek 15 grudnia zagra ostatni mecz przed zimową przerwą. Na własnym stadionie podejmie Wartę Poznań. Początek o godz. 18:00.